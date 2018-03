Arsenal lijdt bij Brighton tiende competitienederlaag van het seizoen

Arsenal staat met 45 punten uit 29 wedstrijden slechts zesde in de Premier League. De bovenste vier ploegen plaatsen zich voor het miljoenenbal. De achterstand van Arsenal op nummer vier Tottenham Hotspur bedraagt al dertien punten.

Arsenal kan zich nog wel met winst van de Europa League voor de Champions League kwalificeren. De ploeg van trainer Arsène Wenger heeft daarin met AC Milan wel een zware tegenstander voor de achtste finales getroffen.

Bij Brighton speelde Davy Pröpper de hele wedstrijd mee. Jürgen Locadia en Tim Krul bleven op de bank. De vorige zomer gepromoveerde ploeg staat knap tiende, zeven punten boven de degradatiestreep.

Wenger

De positie van Wenger, al sinds 1996 op de bank bij Arsenal, lijkt steeds verder onder druk te komen staan. Hij verloor met zijn ploeg vorige week de League Cup-finale van Manchester City. In de FA Cup was Nottigham Forest, uitkomend op het tweede niveau in Engeland, in de derde ronde verrassend te sterk.

Arsenal keek in het Amex Stadium in Brighton al na 26 minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Lewis Dunk opende de score en Glenn Murray tekende voor 2-0. Arsenal kwam niet verder dan de 2-1 van Pierre-Emerick Aubameyang in de 43e minuut.

Zondagavond om 17.00 uur neemt koploper Manchester City het thuis op tegen regerend kampioen Chelsea. Nummer twee Manchester United gaat maandag op bezoek bij Crystal Palace.

