Ajax verliest bij Vitesse en lijkt kansloos in strijd om titel

Navarone Foor schoot Vitesse na een kwartier op schitterende wijze op voorsprong en Bryan Linssen vergrootte het Amsterdamse leed door na 57 minuten de 2-0 aan te tekenen.

Invaller Mateo Cassierra maakte vier minuten later de aansluitingstreffer met zijn eerste doelpunt dit seizoen in de Eredivisie, maar Vitesse vergrootte de marge twintig minuten voor tijd weer naar twee via Linssen.

Het slotakkoord was weliswaar voor Ajax, maar het doelpunt van Siem de Jong na 85 minuten kwam te laat om de vierde nederlaag van het seizoen te voorkomen.

Ajax, dat vorige week ook puntenverlies leed in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0), zag koploper PSV zaterdagavond al met 3-0 winnen van FC Utrecht en het gat naar tien punten vergroten.

Nummer drie AZ won zaterdagavond met 1-2 bij Excelsior en staat nog maar twee punten achter op de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Kruising

Ajax begon nog wel gretig aan de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse, al leidden de aanvallende intenties van de bezoekers niet direct tot kansen. Vitesse daarentegen kwam bij de eerste de beste mogelijkheid wel tot scoren. Foor kreeg na een kwartier alle ruimte om uit te halen en schoot de bal op schitterende wijze in de kruising achter André Onana.

Ajax had geen goed antwoord op de vroege tegentreffer. De Amsterdammers kregen wel kansen via Lasse Schöne (vrije trap naast) en Matthijs de Ligt (kopbal naast), maar de grootste mogelijkheid was voor Vitesse. Een kopbal van Matt Miazga werd echter van de doellijn gehaald door Hakim Ziyech.

In de tweede helft duurde het niet lang voordat Vitesse weer toesloeg tegen het pover spelende Ajax. Verdediger Maximilian Wöber, die weer eens in de basis mocht starten door de blessure van Frenkie de Jong, ging volledig in de fout en zag Linssen daar optimaal van profiteren: 2-0.

Wissels

Ten Hag besloot direct in te grijpen met het inbrengen van Cassierra en Amin Younes en dat leidde opvallend genoeg ook tot Amsterdamse dominantie in de Gelredome. Cassierra stond zelfs nog maar één minuut in het veld toen hij een kwartier na rust de 2-1 binnenkopte na een corner van Ziyech.

In de jacht op de gelijkmaker raakte Younes nog de paal en werkte Cassierra een rebound net naast, maar de 2-2 bleef uit terwijl Vitesse aan de andere kant wel uiterst effectief bleek. Linssen kon van dichtbij simpel binnenschieten na geklungel achterin bij Ajax na een vrije trap en tekende zo voor zijn elfde competitietreffer dit seizoen.

Ajax gaf niet op en creëerde genoeg kansen om nog tot scoren te komen in de slotfase, maar de bezoekers stuitten op doelman Remko Pasveer of misten scherpte in de afronding.

De 3-2 viel na 85 minuten nog wel na een intikker van Siem de Jong, maar zijn doelpunt kwam voor Ajax te laat om in Arnhem nog een ontsnapping te realiseren.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie