Sparta van laatste plaats af door zege op ADO, remise bij Twente-Groningen

Sparta Rotterdam stond tegen ADO Den Haag halverwege nog op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Erik Falkenburg.

De oud-speler van de Kasteelclub strafte een foute pass van Sander Fischer genadeloos af door vanaf de rand van het strafschopgebied doelman Jannik Huth met een bekeken schot via de binnenkant van de paal te verschalken.

Sparta Rotterdam rechtte na rust de rug en trok alsnog de zege over de streep dankzij treffers van Michiel Kramer en invaller Robert Mühren.

Roda JC

Kramer faalde in de 62e minuut oog in oog met keeper Robert Zwinkels niet, terwijl Mühren zeven minuten voor tijd zijn directe tegenstander Wilfried Kanon het bos instuurde en vervolgens de bal hard in de verre hoek schoot.

Sparta Rotterdam steeg door de overwinning van de achttiende en laatste naar de zeventiende plaats op de ranglijst en droeg de rodelantaarn over aan Roda JC, dat vrijdag met liefst 0-3 verloor van Heracles Almelo.

Sparta Rotterdam ging naar achttien punten, een meer dan Roda JC met nog slechts acht speelrondes voor de boeg.

ADO Den Haag bleef met 36 punten op de comfortabele achtste plaats staan, maar zag wel een plek bij de eerste zeven en daarmee een playoff-ticket om Europees voetbal verder uit het zicht raken.

FC Twente-FC Groningen

FC Twente heeft door het 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen evenveel punten dan Sparta Rotterdam, maar bezet op basis van het doelsaldo de zestiende plaats.

FC Twente kreeg in de eerste helft tegen FC Groningen de beste mogelijkheden, maar pogingen van Adam Maher, Tom Boere en Haris Vuckic belandden niet tussen de palen of werden uit het doel gehouden door keeper Sergio Padt.

Het waren de bezoekers die na 57 minuten op voorsprong kwamen. Ritsu Doan liep het strafschopgebied binnen, worstelde zich vervolgens langs enkele verdedigers en passeerde doelman Joël Drommel in de verre hoek. FC Groningen had daarna eigenlijk de 0-2 moeten maken, maar het lobje van Mimoun Mahi ging net niet over de lijn.

FC Twente gaf zich ook niet gewonnen en kwam twintig minuten voor tijd weer op gelijke hoogte. Boere kopte fraai binnen na een voorzet van Maher.

Ook na de gelijkmaker bleef de equipe van coach Gertjan Verbeek domineren, maar door missers van Peet Bijen (lat) en Boere (twee fraaie reddingen Padt) bleef het bij 1-1 in Enschede.

PEC Zwolle-VVV-Venlo

Eerder op zondag leverde de wedstrijd tussen PEC Zwolle en VVV-Venlo geen winnaar op. In het MAC³PARK stadion werd het 1-1.

VVV-Venlo kwam in de 68e minuut op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Vito van Crooy. De aanvaller krulde een vrije trap vanaf zo'n twintig meter op uiterst fraaie wijze in de bovenhoek.

PEC Zwolle trok de stand echter vijf minuten later alweer gelijk dankzij een treffer van Mustafa Saymak. De middenvelder kopte op aangeven van Youness Mokhtar knap raak.

De remise was een terechte afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld. De thuisclub domineerde in de eerste helft, terwijl de bezoekers na rust de beste kansen kregen.

Paal

Zo was Johnatan Opoku vlak voor de 0-1 van Van Crooy tot tweemaal toe dicht bij een goal en trof hij bij zijn tweede poging zelfs de paal.

PEC Zwolle ging in de slotfase nog wel fanatiek op jacht naar de zege, maar Mokhtar stuitte op de vuisten van doelman Lars Unnerstall en Philippe Sandler schoot na een mooie individuele actie maar net over.

PEC Zwolle zakte door het gelijkspel van de zesde naar de zevende plaats met veertig punten, omdat Vitesse verrassend in eigen huis met 3-2 zegevierde tegen Ajax.

VVV-Venlo steeg ten koste van Heracles Almelo naar de tiende plaats en heeft nu als promovendus al 33 punten bij elkaar gesprokkeld.

