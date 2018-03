Alle wedstrijden in Serie A van zondag uitgesteld na dood Astori

Astori overleed in de nacht van zaterdag op zondag in een hotel in Udine, waar Fiorentina verbleef ter voorbereiding op de competitiewedstrijd van zondag tegen Udinese.

De 31-jarige Astori was aanvoerder van Fiorentina, de huidige nummer tien uit de Serie A. Astori, die vermoedelijk een hartstilstand kreeg, speelde veertien interlands voor Italië.

Eerder speelde de centrale verdediger onder meer voor Cagliari en AS Roma.

De wedstrijden tussen Genoa en Cagliari en Udinese en Fiorentina werden direct geschrapt. Ook voor de duels Atalanta-Sampdoria, Benevento-Hellas Verona, Chievo Verona-Sassuolo, Torino-Crotone en AC Milan-Internazionale wordt nu een nieuwe datum gezocht.

Medeleven

Clubs over de hele wereld lieten zondag hun medeleven blijken voor de nabestaanden van Astori. Ook de Europese voetbalbond UEFA bracht condoleances over aan de vrienden en familie van de overleden Italiaan.

Veel (ex-)internationals van Italië laten weten geschokt te zijn. "Ik kan het gewoon niet geloven en het doet heel veel pijn", schrijft Giuseppe Rossi op Twitter. "Ik zal je herinneren als een professional, maar bovenal een groot man."

Doelman Gianluigi Buffon prijst de persoonlijkheid van Astori, die twee weken geleden nog vader was geworden. "Je kleine meisje verdient het om te weten dat jij een geweldig persoon was. Eén van de aardigste mensen die ik in mijn loopbaan heb ontmoet."

Cagliari, de club waar Astori het grootste gedeelte van zijn loopbaan onder contract stond, bracht ook een ode aan de verdediger. "In ons shirt heb jij je dromen waargemaakt. Je maakte je geliefd bij onze supporters en bij alle mensen in Italië. Vaarwel, Davide."