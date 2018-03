Fiorentina-aanvoerder en Italiaans international Astori (31) overleden

"We zijn diep bedroefd dat we moeten meededelen dat Davide zondag plotseling is overleden", zo schrijft de huidige nummer tien van de Serie A in een statement.

Astori zou in de nacht van zaterdag op zondag zijn overleden in zijn slaap. Hij werd gevonden in een hotelkamer in Udine, waar Fiorentina zich voorbereidde op de competitiewedstrijd tegen Udinese van zondagmiddag.

"Davide is normaal gesproken de eerste die aanschuift voor het ontbijt, maar dit keer was hij afwezig", vertelt een woordvoerder van Fiorentina. "Het is nog niet duidelijk wat de precieze doodsoorzaak is. Zijn lichaam wordt momenteel onderzocht."

Vanwege het overlijden van Astori gaan alle wedstrijden van zondag in de Serie A niet door. De Italiaanse bond laat daarnaast in een statement weten dat de komende dagen op alle velden in Italië een minuut stilte in acht wordt genomen ter nagedachtenis aan Astori.

AC Milan

De 31-jarige verdediger, die de jeugdopleiding van AC Milan doorliep, stond het grootste gedeelte van zijn loopbaan onder contract bij Cagliari (2008-2016) en speelde ook een seizoen op huurbasis voor AS Roma.

In 2016 tekende hij een contract bij Fiorentina, waar hij dit seizoen fungeerde als aanvoerder.

Astori kwam in zijn loopbaan in totaal tot 379 wedstrijden, waarvan 289 duels in de Serie A. De centrale verdediger, die in zijn carrière alleen maar voor Italiaanse clubs speelde, scoorde in totaal acht keer.

Italiaans elftal

In maart 2011 dwong Astori een plek af in het Italiaanse elftal. Hij speelde in totaal veertien interlands voor de 'Azzurri' en deed nooit mee aan een WK of EK, maar kwam in 2013 wel in actie op de Confederations Cup.

Italië eindigde dat toernooi in Brazilië als derde door Uruguay in de troostfinale na strafschoppen te verslaan. Astori deed de hele wedstrijd mee en was met een doelpunt na 24 minuten in de reguliere speeltijd van grote waarde.

Bij het Italiaanse elftal moest Astori zich verder vooral richten op oefeninterlands. Op 6 februari 2013 speelde hij nog negentig minuten mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Arena (1-1).