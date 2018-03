Recordinternational Sneijder zwaait af bij Nederlands elftal

Sneijder besefte al dat hij door zijn transfer deze winter naar het Qatarese Al-Gharafa uit beeld kon raken als international en sprak onlangs uitvoerig met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman, die verder wil met jongere spelers.

"Wesley is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen jaren. Een geweldige speler met een geweldige uitstraling. Maar ik wil doorselecteren", zegt Koeman zondagochtend bij de bekendmaking van het nieuws. "Ik wil bouwen aan een nieuw Oranje en moet dus keuzes maken."

Sneijder, die met 133 interlands recordinternational is, heeft begrip voor de keuze van Koeman, die bij hem op bezoek was in Qatar. "Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international", vertelt Sneijder.

"Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek. Ik respecteer zijn keuze."

WK-finale

Door het afscheid komt er een einde aan een vijftien jaar lange loopbaan van Sneijder bij Oranje. Zijn eerste van 133 interlands speelde hij in april 2003 als 18-jarige tegen Portugal. Vervolgens was Sneijder actief op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014. Hij scoorde 31 keer.

Bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika drong Sneijder met Oranje door tot de finale. In de eindstrijd werd na verlenging met 0-1 verloren van Spanje. Vier jaar later werd hij met Oranje derde op het WK in Brazilië.

Dat was het laatste toernooi van Sneijder met Oranje, maar er volgde nog een hoogtepunt. In juni vorig jaar loste hij namelijk Edwin van der Sar af als recordinternational. Afgelopen november trok de Utrechter, naar nu blijkt, voor het laatst het shirt van Oranje aan. Hij deed toen als invaller een klein halfuur mee in de gewonnen oefeninterland in en tegen Roemenië (0-3).

Vijf maanden geleden nam ook een generatiegenoot van Sneijder afscheid als international. Aanvoerder Arjen Robben kondigde na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd aan dat hij na 96 duels voor Oranje stopte.

Champions League

De imposante loopbaan van Sneijder begon bij Ajax. Hij maakte in februari 2003 zijn debuut in het eerste elftal en zou vierenhalf jaar later naar Real Madrid vertrekken. In de zomer van 2009 verkaste hij naar Internazionale en met de Milanese club legde hij in zijn eerste seizoen meteen beslag op de Champions League.

Nadat hij bij Inter op een zijspoor was beland, koos de tweebenige Sneijder in januari 2013 voor een Turks avontuur bij Galatasaray. Afgelopen zomer verhuisde hij naar OGC Nice, maar zijn periode aan de Franse kust liep op een teleurstelling uit.

Daarop koos hij ervoor om zijn carrière te vervolgen bij het kapitaalkrachtige Al-Gharafa. "Ik ben realist en besef dat dit mijn kansen op Oranje niet vergroot", liet hij destijds al optekenen. Zijn contract in Qatar loopt nog tot medio 2019.