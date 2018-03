Van Bronckhorst schrikt van 'dramatisch' Feyenoord in Breda

"We begonnen echt dramatisch aan de eerste helft", zei de coach van de Rotterdammers in het Rat Verlegh Stadion tegen FOX Sports.

"Zeker de eerste twintig minuten waren heel erg. We zaten totaal niet in de wedstrijd. Zo slordig zijn we het hele seizoen nog niet geweest."

Feyenoord leed in de eerste minuten veelvuldig balverlies en zag de NAC-aanvallers een paar keer gevaarlijk worden. Jens Toornstra zorgde nog voor 0-1, maar de regerend landskampioen moest uiteindelijk toch de achtste nederlaag van het seizoen slikken.

"We zijn dit seizoen niet constant gneoeg in onze prestaties", aldus van Bronckhorst, die woensdag met zijn ploeg nog de bekerfinale haalde door Willem II met 3-0 aan de kant te zetten.

Verschil

Van Bronckhorst ergert zich aan de wisselvalligheid van zijn ploeg. "Het verschil tussen het bekertoernooi en de competitie is groot. We hebben terecht de bekerfinale gehaald, maar in de competitie is het allemaal niet goed genoeg."

Door de nederlaag tegen NAC kan Feyenoord officieel geen kampioen meer worden in de Eredivisie. De achterstand op PSV is 26 punten en de Rotterdammers kunnen nog maar maximaal 24 punten pakken dit seizoen.

Feyenoord, dat tegen NAC de achtste nederlaag van het seizoen leed, speelt dit seizoen nog tegen AZ (thuis), PEC Zwolle (uit), Excelsior (thuis), FC Twente (uit), FC Utrecht (thuis), Willem II (uit), Sparta (thuis) en sc Heerenveen (uit). De bekerfinale tegen AZ is op zondag 22 april.

