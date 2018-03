NAC deelt Feyenoord nieuwe tik uit in teleurstellend seizoen

Jens Toornstra, die na heel lange tijd weer eens buiten De Kuip scoorde, zette Feyenoord nog wel op voorsprong. Door treffers van Thierry Ambrose voor rust en Sadiq Umar (strafschop) in de tweede helft pakte NAC echter de winst.

Trainer Giovanni van Bronckhorst leed met Feyenoord alweer de achtste nederlaag van het seizoen. De Rotterdammers verzuimden de vierde plaats over te nemen van FC Utrecht, dat eerder op de avond met 3-0 van PSV verloor. Feyenoord speelt nog wel de bekerfinale.

Bij NAC werd trainer Stijn Vreven al in de vierde minuut naar de tribune gestuurd. Het was de derde keer dit seizoen dat de Belg werd bestraft voor een woede-uitbarsting.

De Bredanaars pakten drie kostbare punten en staan met 24 punten op de veertiende plaats in de Eredivisie. Er zijn nog acht speelrondes te gaan.

Umar

NAC begon fel in het Rat Verlegh Stadion en met name spits Sadiq Umar, die op het laatste moment werd opgesteld in plaats van Mitchell te Vrede, bezorgde de Feyenoord-defensie met zijn acties handenvol werk.

Bij een van zijn loopacties werd Umar ondersteboven gelopen door doelman Brad Jones. NAC wilde een penalty, arbiter Bas Nijhuis gaf die niet en de woeste trainer Stijn Vreven werd door zijn gedrag al in de vierde minuut voor de derde keer dit seizoen naar de tribune gestuurd.

Toen de storm van de thuisploeg wat ging liggen, was het Feyenoord dat scoorde. Toornstra vond beheerst de hoek en maakte zijn eerste uitdoelpunt sinds 7 februari 2016. Hij scoorde sindsdien 34 uitwedstrijden niet namens de Rotterdammers.

Binnen tien minuten was de gelijkmaker een feit en niet geheel verrassend stond Umar aan de basis. De lange spits stuitte op Jones, maar de rebound was daardoor voor Ambrose. De Fransman scoorde eerder dit seizoen al tegen PSV en Ajax.

Strafschop

Vlak na rust kwam Feyenoord zelfs op achterstand in Breda. Jones kreeg het, zonder dat de bal in de buurt was, aan de stok met Umar. De Nigeriaan ging na een duw met veel theater naar de grond, maar kreeg wel een strafschop en schoot zelf raak.

De tweede treffer van NAC zorgde ervoor dat Feyenoord de druk opvoerde en dat de thuisploeg amper nog van eigen helft kwam.

Het leverde mogelijkheden op voor onder anderen Jean-Paul Boëtius, Steven Berghuis en invaller Robin van Persie, maar het dapper spelende NAC hield stand en boekte zesde overwinning van het seizoen.

