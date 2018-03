Luuk de Jong geniet van 'geweldige' omhaal tegen FC Utrecht

"Ik zag de bal komen en dacht: ik probeer het gewoon. Hij viel heerlijk binnen. Ik voelde direct dat ik de bal goed raakte. Geweldig", zei De Jong naderhand tegen FOX Sports.

"Ik heb wel vaker een omhaal geprobeerd en af en toe ging hij er net niet in, zoals thuis tegen Vitesse en vorig seizoen tegen Ajax. Nu viel hij wel binnen, dat is lekker."

PSV had het tegen FC Utrecht in de beginfase lastig, maar kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Ramon Leeuwin. Na de wonderschone treffer van De Jong - zijn tiende van het seizoen - verzorgde Steven Bergwijn het slotakkoord.

Wakker

De Jong beaamde dat PSV slordig aan de wedstrijd begon. "Utrecht kreeg een paar goede kansen, toen werden we even wakker geschud. Na de 1-0 en 2-0 mochten we het niet meer weggeven en hebben we het compact gehouden."

PSV-coach Phillip Cocu was vanzelfsprekend blij met de winst, waardoor de landstitel weer een stap dichterbij is. De voorsprong op Ajax, dat zondag nog wel in actie komt, is tien punten met nog acht duels te gaan.

"We hadden moeite met het spel van FC Utrecht. Gelukkig herstelden we ons snel, met bijzonder mooie doelpunten. Na de 3-0 vlak na rust hebben we de wedstrijd verder kunnen controleren. Nog acht wedstrijden te gaan", aldus Cocu.

Jean-Paul de Jong, die zijn eerste nederlaag leed als trainer van FC Utrecht, erkende dat PSV niet voor het eerst dit seizoen efficiënt was. "In de openingsfase kregen we twee mooie kansen, maar die benutten we niet. De kwaliteit van PSV is dat het die paar kansen die het krijgt ook meteen benut. Dat was het verschil."

In de jacht op de 24e landstitel in de clubhistorie neemt PSV het volgende week zaterdag in Tilburg op tegen Willem II. Die wedstrijd begint om 19.45 uur.

