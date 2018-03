Efficiënt PSV zet tegen FC Utrecht nieuwe stap naar landstitel

Hoewel de ploeg van trainer Phillip Cocu het aanvankelijk lastig had, brak FC Utrecht-verdediger Ramon Leeuwin de ban met een eigen doelpunt. Luuk de Jong (prachtige omhaal) en Steven Bergwijn bepaalden de eindstand.

Door de overwinning staat koploper PSV met nog acht wedstrijden voor de boeg op een puntentotaal van 68 in de Eredivisie. De voorsprong op nummer twee Ajax is liefst tien punten.

De Amsterdammers komen later dit weekend nog wel in actie, want zondag is nummer zeven Vitesse om 14.30 uur de tegenstander in de Gelredome in Arnhem.

FC Utrecht leed na acht wedstrijden de eerste nederlaag onder trainer Jean-Paul de Jong, maar bezet achter PSV, Ajax en AZ met 44 punten nog wel knap de vierde plaats in de Eredivisie.

Paal

PSV had aanvankelijk zijn handen vol aan FC Utrecht. Namens de bezoekers kregen Sander van de Streek, Gyrano Kerk en Mark van der Maarel grote kansen, maar zowel keeper Jeroen Zoet als de paal voorkwamen een treffer.

Aan de andere kant was het, nadat Santiago Arias al een mogelijkheid onbenut had gelaten, na iets meer dan een kwartier wel raak. Bart Ramselaar brak door over links, gaf de bal voor en zag Leeuwin de bal achter zijn eigen doelman David Jensen werken.

Gesterkt door de voorsprong drukte PSV door en de manier waarop dat gebeurde was wonderschoon. De Jong schatte een voorzet van Arias op waarde en vond de verre hoek met een prachtige omhaal. Het betekende zijn tiende competitiedoelpunt.

Het effectieve PSV dacht voor rust zelfs nog tot twee keer toe op 3-0 te komen, maar een rake kopbal van Daniel Schwaab werd afgekeurd omdat hij buitenspel stond en Kevin Blom draaide zijn besluit om de Eindhovenaren een strafschop te geven terug. In plaats van een penalty kreeg Gaston Pereiro geel voor een schwalbe.

Bergwijn

Vroeg in de tweede helft was de wedstrijd in het Philips Stadion beslist. Bergwijn lanceerde zichzelf de diepte in, speelde Sean Klaiber uit en liet keeper Jensen vervolgens kansloos met een schot in de hoek.

Het derde doelpunt - en de zevende voor Bergwijn dit seizoen - maakte dat de wedstrijd er niet aantrekkelijker op werd. PSV geloofde het wel en FC Utrecht was niet echt meer in staat echt aan te dringen, waardoor de Eindhovenaren een nieuwe stap richting de landstitel zetten.

