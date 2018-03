Ronaldo leidt Real naar zege op Getafe, gelijkspel Seedorf met Deportivo

In Santiago Bernabeu had Cristiano Ronaldo met twee goals een groot aandeel in de overwinning op Getafe. De Portugees zorgde op slag van rust voor de 2-0 en bepaalde twaalf minuten voor tijd ook de eindstand.

De openingstreffer van Real kwam op naam van Gareth Bale. Francisco Portillo benutte halverwege de tweede helft een penalty voor Getafe, dat vanaf de 47e minuut met tien man speelde door een tweede gele kaart voor Loïc Remy.

Real Madrid neemt met 54 punten uit 27 wedstrijden de derde plek in op de ranglijst. De voorsprong op nummer vier Valencia, dat zondag nog Real Betis ontvangt, bedraagt vier punten.

Eibar opende al na elf minuten de score tegen Deportivo via een treffer van Takashi Inui. Na iets meer dan een halfuur kwam de thuisploeg langszij door een eigen doelpunt van Marko Dimitrovic.

De gelijkmaker betekende het eerste doelpunt van Deportivo onder leiding van Seedorf. De Galiciërs speelden een groot deel van de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Maksym Koval vlak voor rust, maar gaven het punt niet meer weg.

Deportivo pakte daarmee zijn tweede punt in vijf wedstrijden onder Seedorf. De ploeg staat met negentien punten uit 27 duels voorlaatste en heeft zes punten voorsprong op hekkensluiter Malaga.

Strootman

In Italië maakte Kevin Strootman met AS Roma een einde aan een indrukwekkende zegereeks van Napoli: 2-4. De koploper in de Serie A won zijn laatste tien competitieduels.

Lorenzo Insigne zette Napoli al in de zesde minuut op voorsprong, maar binnen twintig minuten bogen Cengiz Under en Edin Dzeko de achterstand om in een voorsprong.

Dzeko en Diego Perotti vergrootten de marge in de tweede helft voor Roma, waar Strootman de negentig minuten vol maakte. Dries Mertens deed in de extra tijd nog wat terug namens de thuisploeg.

Ondanks de nederlaag blijft Napoli met 69 punten uit 27 duels wel aan kop in de Serie A. De ploeg van coach Maurizio Sarri heeft een punt voorsprong op naaste belager Juventus, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.

Juventus leek eerder op de avond op een gelijkspel bij Lazio af te stevenen, maar in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde Paulo Dybala de 'Oude Dame' toch nog de winst: 0-1. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Lazio.

Juventus is aan een sterke reeks bezig in de Serie A. De formatie van coach Massimiliano Allegri boekte tegen Lazio al zijn tiende competitiezege op rij.

Door het verlies raakte Lazio de derde plaats op de ranglijst kwijt aan stadgenoot AS Roma. Het verschil tussen beide ploegen is slechts een punt.

