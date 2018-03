Van der Hoorn scoort bij ruime zege Swansea, winst Liverpool en Spurs

In het Liberty Stadium zorgde Van der Hoorn na iets meer dan een halfuur voor de 2-0 van Swansea. De Nederlandse verdediger maakte zijn tweede competitietreffer voor de ploeg uit Wales.

De overige doelpunten van Swansea kwamen op naam van Sung-Yeung Ki, Andy King en Jordan Ayew (strafschop). Michail Antonio redde in de slotfase de eer voor West Ham.

Van der Hoorn deed de hele wedstrijd mee bij Swansea, waar Luciano Narsingh op de bank bleef. Door de zege klimt de formatie van manager Carlos Carvalhal van de achttiende naar de dertiende plek.

Liverpool

Op Anfield kwam Liverpool vijf minuten voor rust op voorsprong tegen Newcastle door een goal van Mohamed Salah. Een kwartier na de onderbreking verdubbelde Sadio Mané de marge voor de 'Reds'.

Virgil van Dijk kwam de hele wedstrijd in actie voor Liverpool, waar de zieke Georginio Wijnaldum ontbrak. Door de overwinning neemt de formatie van manager Jürgen Klopp de tweede plek voorlopig over van Manchester United, dat maandag nog op bezoek gaat bij Crystal Palace.

Heung-Min Son leidde Tottenham Hotspur met twee doelpunten naar de winst op Huddersfield. De Zuid-Koreaan opende na een klein halfuur de score en was negen minuten na rust opnieuw trefzeker. Bij Huddersfield speelden Terence Kongolo en Rajiv van La Parra beiden de hele wedstrijd mee. Ondanks de zege blijven de Spurs vierde.

Everton ging eerder op de middag met 2-1 onderuit bij Burnley. Cenk Tosun bracht de 'Toffees' in de eerste helft nog op voorsprong, maar na rust bezorgden Ashley Barnes en Chris Wood de thuisploeg de winst.

Leicester City

In het King Power Stadium pakte Leicester City in extremis een punt tegen Bournemouth. Riyad Mahrez zorgde in de zevende minuut van de blessuretijd voor de gelijkmaker nadat Joshua King de bezoekers in de eerste helft uit een penalty op voorsprong had gebracht. Nathan Aké maakte de negentig minuten vol bij Bournemouth.

Daryl Janmaat boekte met Watford een 1-0 thuiszege op West Bromwich Albion dankzij een treffer van Troy Deeney. De Nederlandse verdediger speelde het hele duel mee bij de 'Hornets', waarbij Marvin Zeegelaar op de bank bleef.

Southampton en Stoke City speelden in het St. Mary's Stadium met 0-0 gelijk. Wesley Hoedt (Southampton) en Bruno Martins Indi (Stoke City) kwamen beiden negentig minuten in actie, terwijl Erik Pieters (Stoke City) al na iets meer dan twintig minuten in het veld kwam.

