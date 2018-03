Ajax ook tegen Vitesse zonder geblesseerde Huntelaar

Huntelaar was er vanwege die kwetsuur vorige week ook al niet bij. Zonder de aanvaller wist Ajax in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag niet te scoren. Zijn plek voorin werd ingenomen door Siem de Jong.

Lasse Schöne moest die wedstrijd ook laten schieten, maar kan zondag in de Gelredome wel weer in actie komen. Hij zit in tegenstelling tot Huntelaar wel bij de groep van achttien spelers.

Ten Hag kan in Arhem geen beroep doen op Frenkie de Jong, die woensdag op de training een enkelblessure opliep. De verdediger annex middenvelder staat enkele weken aan de kant.

Landstitel

De Amsterdammers moeten in Arnhem winnen om nog kans te houden op de landstitel. Ajax heeft met nog negen duels te gaan een achterstand van zeven punten op koploper PSV.

De wedstrijd tussen Vitesse en Ajax begint zondag om 14.30 uur in de Gelredome in Arnhem. PSV komt zaterdagavond al in actie en speelt dan om 18.30 uur thuis tegen FC Utrecht, de oude club van Ten Hag.

