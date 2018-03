Spelregelcommissie geeft groen licht voor videoscheidsrechter in voetbal

De videoscheidsrechter mag alleen ingrijpen bij 'zware en duidelijke fouten' of 'gemiste serieuze incidenten'. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden of de bal over de lijn is en of er sprake is van een strafschop.

Ook mag de VAR ingrijpen als een speler een rode kaart verdient, terwijl de scheidsrechter op het veld een overtreding met een gele kaart heeft afgedaan of als de verkeerde speler is bestraft.

Er werd de afgelopen jaren al geregeld geoefend met de video-arbitrage (VAR), onder meer bij wedstrijden in de KNVB-beker en play-offs in de Eredivisie.

Nu het hulpmiddel ook officieel binnen de spelregels bestaat, kan de VAR worden gebruikt op het WK van komende zomer in Rusland en in alle duels in de Eredivisie. De FIFA beslist op 15 of 16 maart waarschijnlijk tijdens een bijeenkomst in Bogota of er op het WK gebruik van wordt gemaakt.

Digitaal tijdperk

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is een groot voorstander van de komst van het technologische hulpmiddel. "We leven in een digitaal tijdperk en we kunnen niet blind blijven voor technologische vooruitgang", zei hij zaterdag.

"Als we scheidsrechters over de hele wedstrijd bij hun lastige taak kunnen helpen door onverhoopte fouten te corrigeren, dan is dit een geweldige beslissing geweest. De VAR zal een positieve invloed hebben op het WK."

De video-arbiter wordt volgend seizoen nog niet gebruikt bij wedstrijden in de Champions League. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet zich deze week ontvallen nog te vaak verwarring te zien bij gebruik van het middel.

Clubs en landen mogen voortaan in de verlenging van een wedstrijd ook gebruikmaken van een extra wissel.