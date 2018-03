Heracles boekt eerste uitzege en vergroot zorgen Roda JC

Op het besneeuwde kunstgrasveld in Kerkrade zorgden Brandley Kuwas en Kristoffer Petersen al voor rust voor een 0-2 voorsprong. Kort voor tijd tekende Peter van Ooijen voor de derde treffer.

Door de overwinning staat Heracles in ieder geval voor een dag in het linkerrijtje. De ploeg van trainer John Stegeman - die eerder deze week een contract voor volgend seizoen bij Go Ahead Eagles tekende - staat op de negende plaats. Sc Heerenveen, Excelsior en VVV-Venlo kunnen de club uit Almelo dit weekend weer passeren op de ranglijst.

Roda JC blijft met zeventien punten uit 26 duels de nummer voorlaatst van de Eredivisie. De voorsprong op hekkensluiter Sparta Rotterdam bedraagt twee punten. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelt zondag thuis tegen ADO Den Haag.

Prachtige vrije trap

Kuwas opende de score in het Parkstad Limburg Stadion met een prachtige vrije trap. Van zo'n dertig meter pegelde hij de bal achter doelman Hidde Jurjus.

De huurling van PSV werd vijf minuten voor rust opnieuw geklopt. Met een schuiver in de verre hoek verdubbelde Peterson de marge.

Na rust waren er nog grote kansen voor beide ploegen. Roda kreeg de bal er in de 67e minuut niet in bij een flinke scrimmage. Kort daarna had de thuisploeg recht op een strafschop na hands van Wout Droste, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis liet doorspelen.

Aan de overkant moest verdediger Patrick Banggaard een inzet van Kuwas van de lijn halen. Invaller Jaroslav Navratil raakte in de slotfase nog de paal namens Heracles. Op aangeven van Kuwas scoorde Van Ooijen in de 90e minuut wel.

