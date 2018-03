Kluivert wil tot medio 2019 lopende Ajax-contract graag verlengen

"Natuurlijk. Ik wil hier zeker weten blijven. Ook na 2019", stelt de 18-jarige Kluivert vrijdag voor de camera van FOX Sports.

Een aantal talentvolle Ajacieden - onder wie Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt - tekenden in de afgelopen maanden een nieuwe, meerjarige verbintenis in Amsterdam. Nieuws over Kluivert bleef daarentegen tot dusver uit.

De zoon van oud-spits Patrick Kluivert verzekert echter dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola achter de schermen druk bezig is met een nieuwe verbintenis.

"We spreken elkaar regelmatig. Hoe het ervoor staat? Dat houden we voor onszelf. Ik weet echt niet op welke termijn er witte rook is."

Doorbraak

Kluivert, die vorig seizoen debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, beleeft dit seizoen zijn doorbraak. De linksbuiten speelde Amin Younes uit de basis en kwam in 21 Eredivisieduels tot zes doelpunten en vier assists.

Daarnaast schoof hij vanuit Oranje onder-19 door naar Jong Oranje, waarvoor hij tot dusver twee wedstrijden speelde en één keer scoorde.

Eerder op vrijdag zei Ajax-coach Erik ten Hag er al op te vertrouwen dat Kluivert bijtekent. "Maar hij heeft een zaakwaarnemer en die is met Marc Overmars in gesprek. Ik heb het er wel met Justin over, maar we hebben het vooral over het verbeteren van zijn spel", liet de trainer weten.

Kluivert en Ajax geven in de Eredivisie met nog negen speelrondes te gaan zeven punten toe op koploper PSV. De Amsterdammers spelen zondag om 14.30 uur uit tegen Vitesse in Arnhem.

