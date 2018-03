Feyenoord mogelijk zonder aanvoerder El Ahmadi naar NAC

Trainer Giovanni van Bronckhorst mist tegen NAC alleen de langdurig geblesseerde Jeremiah St. Juste en Jan-Arie van der Heijden, die een schorsing uitzit. Verder beschikt hij over een fitte selectie.

Zijn spelers hebben met het bereiken van de bekerfinale bovendien flink wat vertrouwen getankt, merkt Van Bronckhorst vrijdag op tijdens zijn persconferentie. "Je ziet dat ze blij zijn dat we tot de finale zijn doorgedrongen."

"Winnen zorgt altijd voor meer vertrouwen. Soms 1 procent meer, soms 5 of 10. We hebben ons doel bereikt, maar het volgende doel is nu deze opsteker een vervolg geven in de competitie."

Contrast

Nummer vijf Feyenoord heeft na 25 wedstrijden al een achterstand van 23 punten op koploper PSV en kan titelprolongatie dus vergeten. "De competitie verloopt niet zoals wij willen", stelt Van Bronckhorst nuchter vast.

"Dit hoort niet bij Feyenoord. Dat staat in contrast tot de finale van de beker. We zijn blij dat we een prijs kunnen winnen, maar we beseffen ook dat het in de competitie niet goed genoeg is. Morgen is de eerstvolgende kans om daar wat aan te doen."

Eerder dit seizoen leden de Rotterdammers de eerste competitienederlaag in De Kuip uitgerekend tegen NAC (0-2). "Maar dat hebben we niet in ons achterhoofd", verzekert Van Bronckhorst. "We benaderen dit duel zoals alle andere."

Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis in het Rat Verlegh Stadion klinkt zaterdag om 20.45 uur. De Brabanders verlaten bij winst de degradatiezone.

