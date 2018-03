Ajacied Schöne lijkt fit voor duel met Vitesse, Huntelaar nog vraagteken

"Lasse is woensdag teruggekeerd op het trainingsveld, dat ziet er positief uit voor zondag. Klaas-Jan gaat vandaag instromen en zijn inzetbaarheid voor zondag moeten we ook nog bekijken", aldus Ten Hag vrijdag op zijn perspraatje.

Schöne moest de wedstrijd tegen ADO, die in een teleurstellend 0-0 gelijkspel eindigde, missen door een rugblessure. Huntelaar liet het duel aan zich voorbij gaan door een kwetsuur aan zijn kuit.

Tegen Vitesse moet Ten Hag in ieder geval een vervanger kiezen voor Frenkie de Jong, want de middenvelder die dit seizoen veel centraal achterin speelt is enkele weken uit de roulatie met een blessure aan zijn enkel.

"Ik kan Joël Veltman naar het centrum verplaatsen en Rasmus Kristensen op rechts zetten, of natuurlijk Maximilian Wöber opstellen. Het is een goede keuze geweest om hem twee weken geleden tegen PEC buiten de selectie te houden. Toen kon hij echt fit worden", aldus de coach.

"Zonder Frenkie wordt het niet heel anders, al brengt hij natuurlijk wel bepaalde kenmerken met zich mee die typerend zijn voor ons spel. Onze manier van spelen wordt niet heel anders, maar je kunt twee spelers nooit helemaal met elkaar vergelijken."

Koeman

In navolging van onder meer Feyenoord kreeg Ten Hag deze week bezoek van de kersverse bondscoach Ronald Koeman, die een rondje maakt langs een aantal Nederlandse clubs om op de hoogte te blijven van de gang van zaken.

"Hij wil zich verdiepen, een indruk krijgen en afspraken maken. Ik vind het postitief dat hij zich zo opstelt. Hij wil goed samenwerken met de coaches van de clubs. We vormen samen het Nederlandse voetbal met het Nederlands elftal als uithangbord", zei Ten Hag.

"Koeman was heel positief over de ontwikkeling van meerdere spelers binnen de selectie van Ajax. Als hij straks zijn selectie bekendmaakt, zal blijken hoe hij er écht over denkt. Het was wel zuur dat Frenkie net op dat moment geblesseerd raakte."

Kampioenschap

Hoewel Ten Hag en Ajax de achterstand op PSV vorige week zagen groeien tot zeven punten, gelooft de trainer van de Amsterdammers nog steeds in het kampioenschap.

"Het gaat niet helemaal op dat we kampioen worden als we alles winnen, maar ik geloof er nog steeds in. PSV presteert bovenmatig goed, maar er kan een reeks komen waarin het minder wordt."

De wedstrijd tussen Vitesse en Ajax begint zondag om 14.30 uur in de Gelredome in Arnhem. Ajax' concurrent PSV komt zaterdagavond al in actie en speelt dan om 18.30 uur thuis tegen FC Utrecht, de oude club van Ten Hag.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie