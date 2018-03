Wenger ziet 'gevaarlijke situatie' ontstaan bij zwalkend Arsenal

Na de met 0-3 verloren League Cup-finale van afgelopen zondag op Wembley werd Arsenal vier dagen later in de competitiewedstrijd in het eigen Emirates Stadium met diezelfde cijfers opnieuw kansloos gelaten.

"Ik wist dat het weleens heel lastig zou kunnen worden nadat ons zelfvertrouwen een flinke deuk had opgelopen", analyseert Wenger. "Zij kwamen juist hier juist heen met een goed gevoel en maakten dankbaar gebruik van onze defensieve zwaktes."

Toch hoeft Arsenal zich niet te schamen voor de tweede afstraffing in een paar dagen tijd, vindt Wenger. "Uiteindelijk verliezen we gewoon van een topploeg die er op dit moment met kop en schouders bovenuit steekt. En daar kwam dus ook nog eens bij dat zij overlopen van zelfvertrouwen en wij daar juist een gebrek aan hebben."

Lift

Door de nederlaag verzuimde Arsenal in het spoor te blijven van stadgenoot Chelsea. De Noord-Londenaren staan nu zesde, met acht punten achterstand op een zekere plek in de groepsfase van de Europa League.

Wenger is door de ronduit teleurstellende prestaties al langer de gebeten hond bij de fans en komt steeds meer onder vuur te liggen. Tegen koploper City keerde het matig gevulde stadion zich andermaal tegen de Fransman, die al sinds 1996 aan het roer staat.

Om de weg omhoog te vinden en het seizoen nog enigszins te redden zal Arsenal op korte termijn weer wat vertrouwen op moeten doen, weet ook Wenger. "Dit is een gevaarlijke situatie. Je gaat omhoog met de trap en dondert weer naar beneden met de lift, zo werkt het met zelfvertrouwen."

"We moeten nu een hecht team blijven vormen, van wedstrijd naar wedstrijd leven en ons best blijven doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn ploeg dat kan. Het is aan hen hoe ze hierop reageren en voor een ommekeer proberen te zorgen."

Programma

Op papier heeft Arsenal een ideaal programma om vertrouwen te tanken, want de komende weken wachten louter ontmoetingen met ploegen die lager staan op de ranglijst en een tweeluik met AC Milan in de achtste finales van de Europa League.

De eerstvolgende wedstrijd voor de 'Gunners' is aanstaande zondag uit tegen Brighton & Hove Albion. Die gepromoveerde club van Tim Krul, Jürgen Locadia en Davy Pröpper is al vier duels op rij ongeslagen.

