Sneijder helpt Al-Gharafa aan grote zege, Lyon strandt in bekertoernooi

Sneijder opende in Qatar na een kwartier de score in het Thani bin Jassim Stadium door een strafschop te benutten. Tien minuten later vergrootte de recordinternational van Oranje (133 interlands) de marge naar drie.

De bezoekers deden na rust nog wel wat terug, maar in de tweede helft liep Al-Gharafa simpel uit naar een 6-1 zege.

Door zijn twee treffers tegen Al-Rayyan staat de 33-jarige Sneijder, die in januari overkwam van OGC Nice, al op zes treffers voor Al-Gharafa. Hij speelde tot dusver acht wedstrijden voor zijn nieuwe club.

Sneijder en Al-Gharafa staan momenteel op de vijfde plek met 25 punten achterstand op koploper Al-Duhail.

Olympique Lyon

Memphis Depay en Kenny Tete werden met Olympique Lyon uitgeschakeld in de kwartfinales van de Coupe de France. De nummer vier van de ranglijst in de Ligue 1 liet zich verrassen door Caen (1-0).

Ismael Diomande maakte het enige doelpunt namens de nummer dertien van de Franse competitie. Rechtsback Tete speelde de hele wedstrijd, Depay werd in de 71e minuut gewisseld.

Lyon won de Coupe de France in totaal vijf keer en in 2012 voor het laatst.

Besiktas

Bij Besiktas stond Jeremain Lens aan de aftrap in het eerste duel in de halve finale van de Turkse beker tegen Fenerbahçe (2-2). In de rust werd hij vervangen door landgenoot Ryan Babel.

Na een klein kwartier nam de thuisploeg de leiding via Alvaro Negredo, maar drie minuten later trok Roberto Soldado de stand gelijk. Vlak voor rust moest Fenerbahçe verder met tien man na een rode kaart voor Alper Potuk, maar in de blessuretijd bracht Sener Özbayrakli de bezoekers toch op voorsprong.

Na de onderbreking zorgde Ricardo Quaresma ervoor dat beide ploegen weer met evenveel spelers op het veld stonden. De Portugees kreeg enkele minuten na zijn invalbeurt direct rood en was daarover zo boos dat hij door zijn medespelers bij de scheidsrechter vandaan gehouden moest worden.

Een tweede gele kaart voor Volkan Demirel zorgde ervoor dat Besiktas het laatste kwartier toch weer een overtalsituatie had. Verder dan de gelijkmaker, via een eigen goal van Hasan Ali Kaldirim, kwam de thuisploeg niet.

19 april is de return in het Sukru Saracoglustadion van Fenerbahçe. De winnaar van dat duel speelt in de finale van Turkse beker tegen de winnaar van de confrontatie tussen Galatasaray en Akhisarspor.