Neymar na operatie waarschijnlijk pas net voor WK weer fit

Dat is langer dan eerder werd gemeld door onder anderen de vader van Neymar. Hij gaf dinsdag nog te kennen dat de duurste voetballer ter wereld tussen de zes en acht weken uit de roulatie zou zijn.

"De operatie is zaterdag in Belo Horizonte. We zullen er alles aan doen hem zo snel mogelijk fit te krijgen voor het WK. Natuurlijk is Neymar nu teleurgesteld, maar hij begrijpt dat er nu geen andere keuze is dan opereren", aldus Lasmar.

Het WK in Rusland begint op 14 juni. De eerste wedstrijd van Brazilië is drie dagen later tegen Zwitserland. De 'Goddelijke Kanaries' treffen verder in groep E nog Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni).

Neymar klapte zondag in de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain in eigen huis tegen Olympique Marseille (3-0 zege) door zijn enkel en moest per brancard van het veld worden gedragen.

Nader onderzoek in het ziekenhuis wees een dag later uit dat de dribbelaar niet alleen zijn rechterenkel had verstuikt, maar dat er ook een haarscheurtje zat in een middenvoetsbeentje.

Real Madrid

Neymar wordt bij de medische ingreep in zijn geboorteland geholpen door Lasmar, vergezeld door professor Saillant van Paris Saint-Germain.

Neymar mist in elk geval de return van aankomende dinsdag voor eigen publiek tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

Paris Saint-Germain moet daarin de 3-1 nederlaag van anderhalve week geleden in het heenduel in Spanje zien goed te maken om een vervolg in het miljoenenbal te bewerkstelligen.

Kylian Mbappé is nog een vraagteken voor de tweede confrontatie met Real Madrid. De Franse aanvaller bleef woensdag tijdens de rust van de bekerwedstrijd tegen Olympique Marseille (3-0 winst) in de kleedkamer achter met een enkelblessure.

Parist Saint-Germain kan met nog elf speelrondes voor de boeg en veertien punten voorsprong op runner-up AS Monaco de landstitel nog nauwelijks ontgaan.

