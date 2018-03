Roda JC licht optie en gaat langer door met trainer Molenaar

"We hebben aan het begin van het huidige seizoen bewust gekozen voor Robert", verklaart technisch directeur Harm van Veldhoven op de site van Roda het vertrouwen in Molenaar.

"Wij vinden dat hij als trainer en persoon past binnen deze club en bovendien is hij een wezenlijk onderdeel in de visie die wij als club naar buiten toe willen uitdragen."

Molenaar kent een moeizaam eerste seizoen als trainer van Roda. De club staat slechts zeventiende in de Eredivisie en heeft twee punten meer dan hekkensluiter Sparta Rotterdam. De resultaten worden Molenaar echter niet aangerekend.

Van Veldhoven: "Dit schept duidelijkheid naar de toekomst toe om in dit vroege stadium aan te geven dat we ook volgend jaar met elkaar doorgaan. Wij hebben alle vertrouwen in Robert en we zijn er samen van overtuigd dat de weg die we zijn ingeslagen, de juiste is."

FC Volendam

Voor zijn komst naar Roda had Molenaar FC Volendam onder zijn hoede. Eerder was hij onder meer assistent-coach bij NEC, hoofdtrainer bij hoofdklasser RKSV Halsteren en werkzaam in de jeugd van AZ. Als speler kwam hij uit voor FC Volendam, Leeds United, Bradford City en RBC.

Roda neemt het vrijdagavond om 20.00 uur thuis op tegen Heracles Almelo. De club speelt verder nog tegen Sparta (thuis), NAC Breda (uit), Vitesse (uit), PEC Zwolle (thuis), FC Groningen (uit), PSV (thuis), VVV-Venlo (uit) en ADO Den Haag (thuis).

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie