Guardiola bereid omstreden gele lintje niet meer te dragen

De 47-jarige coach, die het lintje vaak draagt als steun voor de Catalaanse politici die zijn opgepakt sinds het onrustig is in de regio waar hij is geboren, werd een week geleden aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA.

Guardiola wil het lintje best achterwege laten. "Natuurlijk. Hoe het de ploeg en de club vergaat is belangrijker dan mijn persoonlijke issues", zegt de voormalig verdediger van FC Barcelona tegen Sky Sports.

"Niet dat het zal gaan gebeuren, maar áls ze me vanuit het bestuur vragen het lintje niet meer te dragen, dan accepteer ik dat. Zij zijn de baas."

In de regels van de FA staat dat politieke boodschappen op en langs het voetbalveld verboden zijn. De FA gaf Guardiola al meerdere formele waarschuwingen en ging in december met hem in gesprek alvorens de coach werd aangeklaagd toen hij het lintje opnieuw droeg.

Beschadigen

Guardiola, die in het verleden coach was van Barcelona en Bayern München, is het niet met de FA eens dat zijn gele lintje een politiek statement is.

"In mijn ogen is het geen politieke uiting. Als mensen een roze lintje dragen, is het in de strijd tegen borstkanker. Hetzelfde als wanneer ik een badge draag tegen prostaatkanker. Maar ik wil mijn club niet beschadigen."

De City-manager, die dit seizoen met zijn ploeg ongenaakbaar is in de Premier League, heeft tot komende maandag de tijd om op de aanklacht van de voetbalbond te reageren.

City heeft met een wedstrijd minder gespeeld dertien punten voorsprong op achtervolger en stadgenoot Manchester United. Donderdagavond is Arsenal om 20.45 uur de tegenstander in Londen.

