FC Twente één uitduel zonder fans vanwege incident bij Roda JC

De tuchtcommissie van voetbalbond KNVB heeft bepaald dat het uitvak bij ADO Den Haag-FC Twente op zaterdag 14 april leeg moet blijven.

Tijdens de wedstrijd bij Roda JC werd door Twente-supporters vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid. Hierdoor raakte het veld beschadigd en moest de wedstrijd tijdelijk worden stilgelegd.

In het schikkingsvoorstel is tevens rekening gehouden met de openstaande voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder uitpubliek naar aanleiding van misdragingen tijdens PSV-FC Twente in 2016.

1.100 fans

De achterban van Twente werd woensdagavond in het uitduel met AZ in de halve finales van de KNVB-beker (4-0 verlies) bij een gevoelstemperatuur van zo'n 15 graden Celsius nog vertegenwoordigd door 1.100 fans.

"Ze mochten in de bus, maar bleven tot het eind op de tribune. Dat is hartverwarmend", zei trainer Gertjan Verbeek daarover. "Maar het doet pijn dat we niet meer konden brengen. Je gunt die mensen wat anders."

FC Twente staat er in de Eredivisie slecht voor. De Tukkers staan met nog negen wedstrijden te gaan slechts de zestiende plaats en moeten dus alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen.

In de komende weken staan duels met FC Groningen (thuis), Heracles Almelo (uit), Willem II (thuis) en VVV-Venlo (uit) op het programma.

