Verbeek: 'AZ legde genadeloos bloot waarom Twente zo laag staat'

"Ze hebben genadeloos blootgelegd waarom we zo laag staan in de competitie", stak Verbeek zijn mening voor de camera van FOX Sports niet onder stoelen of banken.

"We hebben nu slechts drie dagen de tijd om de kop helemaal leeg te maken, voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Groningen."

FC Twente verloor eerder deze maand in eigen huis in competitieverband al met dezelfde cijfers van AZ, maar toen waren de verhoudingen volgens Verbeek compleet anders.

"AZ heeft lering getrokken uit de laatste wedstrijd tegen ons. Ze hadden het nu beter voor elkaar. Behoudens de eerste tien minuten", zei hij.

"Toen had ik nog het idee dat we konden stunten. Daarna nam AZ het initiatief en waren ze heel gefocust. Bij hen lukte alles, bij ons lukte niks."

Supporters

Verbeek wilde nog wel een groot compliment uitdelen aan de maar liefst 1.100 FC Twente-supporters die zijn ploeg ondersteunden in het ijskoude AFAS Stadion, waar de gevoelstemperatuur rond de -15 graden Celsius was.

"Ze mochten in de bus, maar bleven tot het eind op de tribune. Dat is hartverwarmend. Maar het doet pijn dat we niet meer konden brengen. Je gunt die mensen wat anders."

FC Twente staat er in de Eredivisie slecht voor. De Tukkers bezetten met nog negen speelrondes voor de boeg slechts de zestiende plaats en moeten dus alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen.

De komende weken speelt de club tegen een aantal concurrenten. Na FC Groningen wachten namelijk confrontaties met Heracles Almelo (uit), Willem II (thuis) en VVV-Venlo (uit).

"Gelukkig zijn die tegenstanders niet van het kaliber AZ. Dan zou het een mission impossible zijn geworden. Maar deze nederlaag is wel een tik", besloot Verbeek.

