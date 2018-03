'Blind verlengt aflopend contract bij United met een jaar'

De optie in de verbintenis van de 27-jarige verdediger om een jaar langer op Old Trafford te blijven is verlengd, meldt onder meer Sky Sports. Voor ploeggenoot Ashley Young zou hetzelfde gelden.

Blind was in de winterstop naar verluidt nog dicht bij een transfer naar AS Roma. United zou echter niet tot een akkoord zijn gekomen met de Italiaanse topclub, waar onder anderen Kevin Strootman onder contract staat.

Dit seizoen komt Blind bij Manchester United momenteel amper in de plannen van manager José Mourinho voor. Dit kalenderjaar speelde hij vooralsnog twee duels, waarvan één als invaller

Blind had in de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen nog wel een basisplaats, maar daarna werd hij naar de bank verdreven door Luke Shaw.

139 duels

Sinds zijn komst van Ajax halverwege 2014 speelde Blind 139 officiële duels voor United, waarin hij zes doelpunten maakte en tien assists leverde.

United bezet na 28 speelrondes de tweede plaats in de Premier League met 59 punten. Stadgenoot Manchester City, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft, gaat met 72 punten aan kop.

De 'Red Devils' zijn daarnaast nog actief in de FA Cup en de Champions League. In de achtste finales van het miljoenenbal speelt de club van Blind op 13 maart thuis tegen Sevilla. Het heenduel in Spanje eindigde in 0-0.

