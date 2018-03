Weghorst gebrand op revanche in tweede bekerfinale op rij met AZ

De Alkmaarders waren in het ijskoude AFAS Stadion duidelijk te sterk voor Twente (4-0) en treffen Feyenoord in de finale. Vorig jaar was Vitesse in de eindstrijd met 2-0 te sterk.

"We praatten daar veel over en waren er veel mee bezig. Voor de wedstrijd heb ik gezegd: het is fantastisch om de finale te halen. Dat is gelukt", zei aanvoerder Weghorst na de winst op Twente tegen FOX Sports.

"Er is nu één ding dat we moeten doen. Vorig jaar was het een enorme teleurstelling, maar dat is geweest. We kunnen ons nu gaan revancheren. Nog één stap te gaan tot die gouden beker."

Weghorst zorgde woensdagavond in Alkmaar na rust voor 2-0 nadat Guus Til de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong had gezet. Oussama Idrissi verzorgde met twee treffers het slotakkoord.

Koud

Vooraf was het vooral de vraag op de halvefinaleduels in de KNVB-beker door zouden gaan vanwege de ijzige kou. Weghorst gaf toe dat het bijna niet te doen was.

"Het was écht koud, met name met de warming-up", zei hij. "Het waren omstandigheden die ik niet heel vaak heb meegemaakt, met ontzettend veel wind."

De AZ-captain was lovend over uitblinker Idrissi. De aanvaller, die in de winterstop overkwam van FC Groningen, gaf naast zijn twee doelpunten ook de assist bij de goal van Weghorst.

"Hij past heel goed bij onze manier van spelen. Hij kan iets creëren met zijn individuele acties. Hij gaf me een fantastische voorzet met links. Het is prettig dat we hem erbij hebben, hij is een enorme aanwinst."

Van den Brom

Trainer John van den Brom was eveneens vol lof over Idrissi, die volgens hem eenzelfde type is als collega-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. "Nu hebben we rechts én links een speler met een individuele actie, die assists kan geven en kan scoren. Goede spelers passen zich heel snel aan het niveau aan. Ik ben superblij met hem."

De coach is net als Weghorst gebrand op revanche in de bekerfinale tegen Feyenoord. "Vorig jaar speelden we matig en was het een klotewedstrijd, dat moeten we niet vergeten. Ik denk dat we nu verder zijn, maar dat moeten we gaan laten zien in de finale", zei hij.

"Tegen Twente waren we vanavond favoriet en dat wisten we, maar we hebben het ook volledig waargemaakt. We hebben ze nooit het idee gegeven dat er iets te halen viel. Ik heb genoten van mijn team met mooi voetbal en mooie goals."

Later op de avond was Feyenoord in de andere halve finale met 3-0 te sterk voor Willem II. De bekerfinale staat op zondag 22 april op het programma.