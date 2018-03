Van Bronckhorst prijst 'goed en fel' Feyenoord na bereiken bekerfinale

"Het was ontzettend belangrijk voor de club dat we vandaag zouden winnen en dat hebben we gedaan. Hier staat dus een tevreden mens", aldus Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

Feyenoord ondervond niet heel veel problemen met een matig Willem II en deed zichzelf eigenlijk nog tekort met 'slechts' drie doelpunten.

Van Bronckhorst genoot vooral van hoe zijn ploeg aan de wedstrijd in de ijskoude Kuip begon, iets waar hij de afgelopen weken nog weleens over klaagde.

"We begonnen dit keer wel goed en fel. In een aantal wedstrijden na de winterstop deden we dat niet en dan zag je dat het heel moeilijk was om in het duel te groeien. Vandaag was dat anders."

Van Persie

Van Bronckhorst was ook zeer te spreken over het optreden van Robin van Persie, die als nummer tien achter spits Nicolai Jörgensen fungeerde en na een uur de 2-0 voor zijn rekening nam.

"Ik geniet van Robin, maar dat doe ik van mijn hele team. Zijn balaannames, hoe hij mensen wegspeelt... Robin is een hele belangrijke speler voor ons. Een speler met extra kwaliteiten."

Van Bronckhorst is dan ook van plan om vaker gebruik te maken van de diensten van Van Persie, die zich sinds zijn terugkeer voornamelijk tevreden moet stellen met invalbeurten.

"We gaan Robin vanaf nu vaker in actie zien. Voor mij is daar geen twijfel over mogelijk. Hij moet wel goed naar zijn lichaam luisteren, maar daar praten we samen veel over dus dat komt wel goed."

Van Bronckhorst gaf verder te kennen zich niet druk te maken over de kritiek van de buitenwacht na de recente presaties in de competitie. Van de laatste zeven wedstrijden verloor Feyenoord er liefst vier, waardoor de Rotterdammers zijn afgezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst, op al 23 punten achterstand van koploper PSV.

"Dat is hoe het werkt. Dat is niet iets wat ik kan veranderen. Iedereen heeft een mening en die mogen de media en de fans zeker laten blijken. Wij moeten het op het veld laten zien. Het is nu zaak om in de competitie weer een aantal plekken te stijgen."