Neymar moet toch operatie ondergaan en mist kraker tegen Real

De vader en tevens zaakwaarnemer van Neymar liet dinsdag tegenover de Braziliaanse tak van ESPN al weten dat zijn zoon zes tot acht weken uit de roulatie is, maar kon nog niet bevestigen dat een medische ingreep noodzakelijk was.

Paris Saint-Germain kon dat een dag later wel en gaf te kennen dat Neymar aan het einde van de week in Braziliƫ wordt geholpen door dokter Rodrigo Lasmar, vergezeld door professor Saillant van de club zelf.

Neymar raakte zondag geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain in eigen huis tegen Olympique Marseille (3-0).

Haarscheurtje

Onderzoek in het ziekenhuis wees maandag uit dat de duurste voetballer ter wereld niet alleen zijn rechterenkel had verstuikt, maar dat er ook een haarscheurtje zat in een middenvoetsbeentje.

In Parijs werd woensdag definitief de knoop doorgehakt dat Neymar onder het mes moet na een overleg tussen de medische staf van Paris Saint-Germain en de arts van de Braziliaanse nationale ploeg.

Zonder Neymar dus moet Paris Saint-Germain dinsdag in de return voor eigen publiek tegen Real Madrid de 3-1 nederlaag van twee weken geleden in het heenduel in Spanje zien goed te maken om een plek in de kwartfinales van de Champions League te bewerkstelligen.

Paris Saint-Germain kan met nog elf speelrondes voor de boeg en veertien punten voorsprong op runner-up AS Monaco de landstitel nog nauwelijks ontgaan en de sterrenformatie van trainer Unai Emery zit ook nog in beide nationale bekertoernooien.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1