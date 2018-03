Seedorf verliest weer met Deportivo, Vorm met Spurs verder in FA Cup

Deportivo stond mede door een eigen doelpunt bij rust al met 2-0 achter tegen Getafe en vlak voor tijd incasseerde de ploeg van Seedorf ook nog de derde treffer.

Seedorf, die begin februari werd aangesteld als trainer van Deportivo, pakte vrijdagavond wel al zijn eerste punt door doelpuntloos gelijk te spelen tegen concurrent Espanyol.

Daarvoor dolf Deportivo onder het bewind van de 41-jarige Nederlander al het onderspit tegen Real Betis (0-1) en Deportivo Alaves (1-0). Door de nederlaag tegen Getafe heeft Deportivo nu al vijf wedstrijden op rij niet gescoord.

De ploeg van Seedorf bezet momenteel de negentiende plek in de Primera Division. Alleen Malaga behaalde in de eerste 26 wedstrijden minder punten dan Deportivo (achttien om dertien).

Griezmann

Atletico Madrid boekte een overtuigende zege op Leganes dankzij vier doelpunten van Antoine Griezmann. De Franse aanvaller scoorde twee keer voor rust en trof ook in de tweede helft tweemaal doel.

Door zijn vier treffers komt Griezmann op de topscorerslijst van de Primera Division op gelijke hoogte met Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo. Beide spelers scoorden dit seizoen tot dusver veertien keer. Lionel Messi voert de lijst aan met 22 treffers.

Atletico verkleinde het gat met koploper FC Barcelona tot vier punten, maar de Catalanen gaan donderdagavond nog op bezoek bij Las Palmas.

Juventus

In Italië bereikt Juventus voor het vierde jaar op rij de finale van het bekertoernooi. De 'Oude Dame' versloeg het Atalanta Bergamo van Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon in eigen huis met 1-0.

Het heenduel tussen beide ploegen eind januari eindigde ook al in een overwinning voor Juventus (0-1) en dus had de ploeg van trainer Massimiliano Allegri aan de nipte zege in de return genoeg om de eindstrijd te bereiken.

De enige treffer in het Allianz Stadium viel pas een kwartier voor tijd. Juventus kreeg een penalty na een overtreding op Blaise Matuidi en Miralem Pjanic maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter. Hateboer en tweevoudig Oranje-international De Roon speelden de hele wedstrijd mee bij Atalanta.

Juventus, dat de Coppa Italia al voor het vierde jaar op rij kan winnen, treft in de finale op 9 mei AC Milan, dat in de halve eindstrijd afrekende met het Lazio van Stefan de Vrij.

De return in Rome eindigde net als het heenduel in Milaan in 0-0, waardoor beide ploegen na een doelpuntloze verlenging tot een strafschoppenserie waren veroordeeld. Vier van de eerste vijf penalty's gingen mis, maar uiteindelijk trok Milan met 4-5 aan het langste eind.

Tottenham Hotspur

In Engeland plaatste Michel Vorm zich met Tottenham Hotspur eenvoudig voor de kwartfinales van de FA Cup. De Spurs wonnen de replay op Wembley tegen Rochdale met liefst 6-1.

Tottenham Hotspur moest op herhaling tegen de derdedivisionist omdat anderhalve week geleden in het eerste duel genoegen moest worden genomen met een 2-2 gelijkspel.

De videoscheidsrechter speelde een bepalende rol in de eerste helft van de return. Hij keurde een treffer van Eric Lamela af en zette even later ook een streep door de benutte penalty van Heung-min Son. De Zuid-Koreaan, die daarvoor voor de 1-0 had gezorgd, zou bij de aanloop van zijn strafschop even stil hebben gestaan.

Stephen Humphrys had Rochdale na 31 minuten weer op gelijke hoogte bracht. Na rust liep Tottenham mede dankzij een hattrick van Fernando Llorente binnen slechts twaalf minuten alsnog uit naar een ruime zege.

De ploeg van manager Maurico Pochettino neemt het voor een plek in de halve finales op tegen Swansea City, dat dinsdag de replay tegen Sheffield Wednesday op eigen veld met 2-0 won.

Paris Saint-Germain

In Frankrijk bereikte Paris Saint-Germain de halve finales van de Coupe de France. Het sterrenensemble van trainer Unai Emery won met 3-0 van Olympique Marseille.

Angel Di Maria kwam vlak voor en vlak na rust tot scoren en het slotakkoord was na 81 minuten voor Edinson Cavani. Bij PSG ontbrak Neymar, die wordt geopereerd aan zijn enkel en voorlopig uit de roulatie is.