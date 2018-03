Bekritiseerde Wenger maakt zich niet druk om positie bij Arsenal

"Ik vind het verbazingwekkend dat ik nog steeds vragen moet beantwoorden over mijn toekomst. Het behouden van mijn baan is mijn laatste zorg op dit moment", zei Wenger woensdag op zijn persconferentie voor het Premier League-duel met Manchester City van donderdag.

Arsenal verloor dit jaar zes van zijn twaalf wedstrijden en staat momenteel op een teleurstellende zesde plek in de competitie met liefst 26 punten achterstand op koploper City.

Aangezien de 'Gunners' zondag de League Cup-finale tegen Manchester City verloren en in de FA Cup vroegtijdig werden uitgeschakeld, is de Europa League dit seizoen de laatste hoop op een prijs voor Arsenal. Daarin spelen de Londenaren in de achtste finales tegen AC Milan.

Kritische blik

De 68-jarige Wenger kende vorig seizoen ook al een teleurstellend seizoen met Arsenal, maar tekende toen wel verrassend een nieuw tweejarig contract. Het kwam de Fransman op veel kritiek te staan, maar daar trekt hij zich niks van aan.

"Ik heb in mijn loopbaan de hele wereld afgewezen om mijn contracten te respecteren", beweerde Wenger, die al sinds 1996 manager van Arsenal is.

"Mijn baan is om mijn ploeg optimaal voor te bereiden op de volgende wedstrijd, andere mensen mogen zich bezighouden met het beoordelen van mijn functioneren. Het is niet altijd makkelijk om wedstrijden te winnen, maar we zullen moeten leven met de kritiek."

De wedstrijd tussen Arsenal en Manchester City begint donderdag om 20.45 uur in het Emirates Stadium. Drie dagen later gaat de ploeg van Wenger op bezoek bij Brighton and Hove Albion.

