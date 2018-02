Heracles-trainer Stegeman volgend seizoen aan de slag bij Go Ahead

Met zijn keuze voor Go Ahead, dat in 2017 degradeerde uit de Eredivisie, doet Stegeman een stap terug, maar hij heeft wel een goed gevoel bij de overgang.

"Mensen die mij niet kennen vinden dit misschien een bijzondere move. Ik ga op mijn gevoel af. Dat gevoel zegt: bij Go Ahead ligt een prachtige uitdaging waar ik met toegewijde mensen aan mag werken", zegt Stegeman bij de bekendmaking van zijn aanstelling op de website van de nummer zeventien van de Jupiler League.

"Natuurlijk gaat het momenteel wat minder met de club, maar daar loop ik niet voor weg. Ik kies sowieso niet snel voor de gemakkelijkste weg."

"Toen ik hoofdtrainer werd bij Heracles stond de ploeg troosteloos onderaan. We zijn met de staf, spelers en hele organisatie aan de slag gegaan en zijn stap voor stap beter geworden. Uiteindelijk heeft dat tot mooie dingen geleid."

Tien jaar

Twee weken geleden werd al bekend dat de 41-jarige Stegeman en Heracles na goed overleg aan het einde van dit seizoen uit elkaar gaan. Hij is bijna vier seizoenen hoofdtrainer in het Polman Stadion, waar hij tien jaar geleden als assistent begon. In 2016 leidde hij Heracles voor het eerst in de historie naar Europees voetbal.

Bij Go Ahead wordt Marco Heering een van zijn assistenten. Zowel Heering als Stegeman was als speler al actief voor bij de Deventenaren en Stegeman was in zijn jeugd supporter van de club.

"Als kind kocht ik altijd een kaartje bij Go Ahead, later brak ik er door als profvoetballer", aldus Stegeman, die van 1997 tot 2000 in de Adelaarshorst speelde. Hij was ook actief voor Heracles, Vitesse, Helmond Sport, AGOVV Apeldoorn en SC Cambuur.

"Natuurlijk is Go Ahead speciaal voor mij. Ik kwam er de afgelopen jaren dan ook regelmatig, als bezoeker. Go Ahead heeft de laatste jaren de nodige stappen gezet, door de drie jaar Eredivisie en de verbouwing van het stadion. Toch is dat echte voetbalgevoel niet verdwenen, het ruikt er nog steeds naar voetbal."

Overtuiging

Paul Bosvelt, sinds december technisch adviseur bij Go Ahead, vindt dat de keuze van Stegeman voor de Jupiler League veelzeggend is.

"Waar velen dit zien als een stap terug, ziet hij het als een mooie uitdaging. Die hij met volle overtuiging aangaat. We willen structureel spelen in de top vijf van de Jupiler League, met uitschieters naar boven. Wij zijn ervan overtuigd dat John de juiste man is om hier als trainer invulling aan te geven, samen met de staf", aldus Bosvelt.

De 47-jarige Bosvelt werd tegelijkertijd met interim-trainer Jan van Staa aangesteld bij Go Ahead, dat zondag om 14.30 uur thuis speelt tegen De Graafschap. Stegeman gaat vrijdagavond om 20.00 uur op bezoek bij Roda JC. De club uit Almelo staat twaalfde in de Eredivisie.

