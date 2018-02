Patrick Kluivert wil weer als trainer aan de slag

Kluivert (41) werd afgelopen zomer weggestuurd bij de Franse topclub, waar hij één seizoen werkzaam was. Sindsdien had de oud-spits van onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en PSV geen vaste functie meer in de voetbalwereld.

"Het was een mooie ervaring om in de keuken bij een Europese topclub te kijken, maar de laatste weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het liefst weer op het veld sta", zegt Kluivert woensdag in De Telegraaf.

Volgens de krant heeft Kluivert sinds zijn vertrek uit Parijs aanbiedingen gehad uit de Primera Division, van clubs op verschillende niveaus in Engeland en uit de Verenigde Staten en Mexico. Kluivert zegt wel een andere rol in het voetbal te willen overwegen, als er "iets speciaals" voorbij komt.

FC Twente

Kluivert, die in 79 interlands voor Oranje veertig keer scoorde, was als trainer twee seizoenen actief bij Jong FC Twente. Vervolgens werd hij assistent-bondscoach van Louis van Gaal, onder meer tijdens het WK in Brazilië waar Oranje derde werd.

Vervolgens was Kluivert bondscoach van Curaçao, voordat hij naar PSG vertrok. Hij was op dat moment al akkoord met Ajax om trainer te worden van de onder 19, maar koos alsnog voor het directeurschap bij de club uit Parijs.