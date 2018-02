Real in blessuretijd onderuit, Swansea bekert weer verder na replay

Door de nederlaag bedraagt de achterstand van Real op aartsrivaal FC Barcelona nog altijd veertien punten. Nummer twee Atletico heeft zeven punten meer dan de regerend landskampioen.

Zowel FC Barcelona als Atletico heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed en kan de komende dagen dus nog verder uitlopen bij de ploeg van trainer Zinedine Zidane. Valencia kan woensdag bovendien langszij komen door te winnen bij Athletic Bilbao.

De Franse coach deed tegen Espanyol geen beroep op zijn sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller kreeg rust met het oog op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, die volgende week wordt gespeeld in Frankrijk. Marcelo, Luka Modric, Casemiro en Toni Kroos ontbraken met blessures.

Moreno

Real mocht van geluk spreken dat het lange tijd in de wedstrijd bleef. De thuisploeg had de betere kansen in Estadi Cornella-El Prat, maar Oscar Duarte en Gerard Moreno hadden geen geluk in de afwerking. In de 93e minuut zorgde Moreno op aangeven van Sergio Garcia alsnog voor de verdiende 1-0.

Door de late nederlaag kwam er een einde aan sterke reeks van de Madrilenen, die de laatste vier competitiewedstrijden in winst hadden omgezet. Espanyol, dat vier keer op rij gelijkgespeeld had, nam definitief afscheid van de degradatiezone.

Woensdag krijgt Atletico bezoek van laagvlieger Leganes. Barcelona kan de titelkansen donderdag nog verder vergroten door op Gran Canaria af te rekenen met Las Palmas, dat nu op een degradatieplek staat.

Swansea

Via een Nederlands getint duel verzekerde Swansea zich van een plek bij de laatste acht clubs in de FA Cup. De Welshmen hadden daar wel een replay tegen Sheffield Wednesday voor nodig. Na de 0-0 bij de Championship-club werd de herkansing in het Liberty Stadium wel gewonnen (2-0).

Ook in de voorgaande twee rondes had Swansea een replay nodig om verder te bekeren. In de derde ronde tegen Wolverhampton werd de klus ook al thuis geklaard (2-1) en in de vierde ronde werd in Wales gehakt gemaakt van Notts County (8-1).

Jordan Ayew en Nathan Dyer maakten na rust de doelpunten voor de 'Swans' van Carlos Carvalhal, die centraal achterin een basisplaats had ingeruimd voor Mike van der Hoorn. Luciano Narsingh en Erwin Mulder bleven de hele wedstrijd op de bank en de geblesseerde Leroy Fer ontbrak in de wedstrijdselectie.

Bij de 'Owls' van de Nederlandse trainer Jos Luhukay speelde aanvoerder Glenn Loovens negentig minuten mee. Joey Pelupessy, deze winter overgekomen van Heracles Almelo, werd geen speeltijd gegund.

De volgende tegenstander van Swansea komt woensdag uit een andere replay, tussen Tottenham Hotspur en derdedivisionist Rochdale op Wembley.