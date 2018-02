Bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Willem II gaat ondanks kou door

Dat is de uitkomst van een overleg dat dinsdagmiddag heeft plaatsgevonden tussen Feyenoord, Willem II en voetbalbond KNVB.

De weersvoorspellingen geven aan dat de gevoelstemperatuur tijdens het duel niet onder de -15 graden Celsius komt. De KNVB houdt dat als grens aan voor een eventuele afgelasting.

Feyenoord meldt op zijn website dat supporters die naar het stadion komen, als blijk van waardering zowel een gratis beker warme chocolademelk als een gratis setje handwarmers ontvangen van de club.

Van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst liet dinsdag aan het begin van de middag al weten dat hij zich niet drukmaakt of zijn ploeg woensdag wel of niet in actie mocht komen.

"Het is aan de KNVB, later vandaag is er nog overleg. Wij bereiden ons gewoon voor om te gaan spelen", zei hij op zijn persconferentie.

Feyenoord-Willem II begint woensdag om 20.45 uur in de inmiddels al zo goed als uitverkochte Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

Er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet doorgaan van de andere halve eindstrijd tussen AZ en FC Twente, woensdag om 18.30 uur in het AFAS Stadion.

