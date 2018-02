FC Volendam-aanvoerder Kwakman (34) stopt per direct

De 34-jarige middenvelder heeft in overleg met de club besloten zijn contract in te leveren en krijgt een andere rol, meldt FC Volendam dinsdag.

"Vorig seizoen heb ik bijna alles gespeeld en dus begon ik dit seizoen vol goede moed, maar letterlijk vanaf dag één is het tobben geweest", aldus Kwakman.

"Al een aantal weken merk ik nu dat ik op trainingen en in wedstrijden fysiek en mentaal niet meer kan brengen wat ik zou willen en wat zou moeten als aanvoerder van Volendam. Je hoopt nog op verbetering, maar helaas was de slechte wedstrijd van afgelopen vrijdag voor mij de bevestiging dat die verbetering niet meer komt."

Kwakman speelde vrijdag tegen Telstar (5-2 verlies) zijn 130e en dus laatste wedstrijd voor Volendam. Hij kwam in die 130 duels tot 22 doelpunten.

Bevoorrecht

Kwakman, die in totaal tot 144 wedstrijden in de Eredivisie en 99 duels in de Jupiler League kwam en werkzaam is als analyticus bij FOX Sports, is dankbaar voor zijn loopbaan.

"Er zijn ontelbare anekdotes, herinneringen en avonturen beleefd, zowel voor mij als mijn gezin. Ik ben vijftien jaar lang een bevoorrecht mens geweest. Het was geweldig, meer dan ik ooit had durven dromen, maar aan alles komt een einde", zegt hij.

De carrière van Kwakman begon in 2004 bij Volendam, waarna hij achtereenvolgens voor RBC Roosendaal, NAC Breda, FC Augsburg, FC Groningen, weer NAC Breda en het Zuid-Afrikaanse Bidvest Wits speelde. In de zomer van 2015 keerde hij terug in Volendam.

