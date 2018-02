'Keizer topkandidaat om Stegeman op te volgen bij Heracles Almelo'

Keizer (49) gaat nog deze week in gesprek met de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, meldt De Telegraaf dinsdagochtend.

De coach werd eind vorig jaar, een dag na de bekeruitschakeling tegen FC Twente, vanwege wisselvallige prestaties al na een halfjaar aan de kant gezet bij Ajax. Hij had eerder Telstar, FC Emmen, SC Cambuur en Jong Ajax onder zijn hoede.

Vorige week zei Keizer in een interview met De Telegraaf dat hij vindt dat hij, vooral gezien de impact van het drama rond Abdelhak Nouri, te weinig steun kreeg van de clubleiding van Ajax in zijn korte periode als trainer in Amsterdam.

"Ik ben nog steeds teleurgesteld, maar ik sta er wel realistisch in en ga gewoon weer verder", zei hij. "Dit hoort bij het trainerschap. Natuurlijk doet het pijn, want Ajax is een fantastische club om voor te werken."

Stegeman

Eerder deze maand maakte Heracles bekend dat trainer Stegeman de club na vier jaar gaat verlaten. Beide partijen gaan na dit seizoen in goed overleg uit elkaar.

Onder leiding van Stegeman plaatste Heracles zich in het seizoen 2015/2016 via de play-offs voor de derde voorronde van de Europa League na een knappe zesde plaats in de Eredivisie. De ploeg uit Almelo, die niet eerder uitkwam in Europa, werd na een tweeluik met het Portugese FC Arouca uitgeschakeld.

Onder leiding van Stegeman won Heracles, dat momenteel de twaalfde plaats bezet met dertig punten na 25 speelrondes, 55 van de 141 officiële wedstrijden.

Heracles neemt het vrijdag in de 26e speelronde van de Eredivisie op tegen degradatiekandidaat Roda JC. De wedstrijd in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade begint om 20.00 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie