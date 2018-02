Neymar heeft gebroken voet en mist vrijwel zeker duel met Real

De breuk in de voet van de 26-jarige aanvaller bleek na nader onderzoek, meldt de Franse topclub maandagavond. Eerder leek het er nog op dat Neymar niets gebroken had.

Neymar kwam zondagavond in de Franse topper tussen PSG en Olympique Marseille (3-0 winst) tien minuten voor tijd verkeerd terecht op zijn rechtervoet en moest met een brancard van het veld.

Door zijn kwetsuur zal Neymar voorlopig niet kunnen spelen. De herstelperiode voor een gebroken middenvoetsbeentje ligt normaal gesproken tussen de zes en acht weken.

Hoewel PSG niet meldt hoe lang Neymar precies is uitgeschakeld, mist hij dus naar alle waarschijnlijkheid de return tegen Real van volgende week dinsdag. De eerste wedstrijd in Spanje eindigde in 3-1 voor de 'Koninklijke'.

Goede hoop

PSG-coach Unai Emery liet zondagavond na het duel met Marseille nog weten goede hoop te hebben dat Neymar inzetbaar zou zijn in de Champions League-kraker tegen Real. "Als je me nu vraagt of Neymar inzetbaar is tegen Real Madrid, dan zeg ik eerder ja dan nee", zei de Bask.

PSG stevent af op zijn vijfde landstitel in zes jaar tijd. Met nog elf speelrondes voor de boeg bedraagt de voorsprong op naaste belager AS Monaco liefst veertien punten.

Woensdag staat PSG opnieuw tegenover Olympique Marseille (aftrap 21.05 uur) in de kwartfinale van de Coupe de France. Zaterdag speelt de koploper in de Ligue 1 uit tegen degradatiekandidaat Troyes.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1