Hekkensluiter Jong FC Utrecht verrast koploper Jong Ajax in Jupiler League

Door de nederlaag verzuimt de ploeg van trainer Michael Reiziger om verder uit te lopen. Concurrenten NEC en Fortuna Sittard speelden vrijdag namelijk met 1-1 gelijk. De marge op de Nijmegenaren blijft daardoor twee punten.

Fortuna heeft zes punten minder dan Jong Ajax, terwijl Jong FC Utrecht ondanks de zege onderaan staat.

De thuisclub kwam maandag in stadion Galgenwaard voor rust op een 1-0 voorsprong, door een treffer van Patrick Joosten. De spits, die vorig seizoen dertien wedstrijden in de hoofdmacht speelde, is na een zware knieblessure op de weg terug.

Na rust kwam Jong Ajax op 1-1 dankzij Kaj Sierhuis, maar via Sylla Sow greep Jong FC Utrecht in het ijskoude Utrecht alsnog de volle buit.

Doelpuntenmaker Patrick Joosten (rechts) met Robin Zwartjens.

Jong AZ-Jong PSV

Er stond maandag nog een wedstrijd op het programma in de Jupiler League. Jong AZ was in Wijdewormer 2-1 te sterk voor Jong PSV.

Jamie Jacobs en Tijjani Reijnders scoorden voor Jong AZ, waarna Cody Gakpo wat terugdeed. Jong PSV blijft daardoor zesde, terwijl de Alkmaarders zestiende staan.

