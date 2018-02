Belgisch international Carrasco verruilt Atletico per direct voor Chinese club

Naast de 24-jarige Carrasco neemt Dalian Yifang Nicolas Gaitan per direct over van Atletico. De Spaanse topclub heeft zelf niet gemeld hoeveel geld er met de transfers gemoeid is, maar ontvangt naar verluidt een kleine 50 miljoen euro voor het duo.

Waar Gaitan, die in 2015 overkwam van Benfica, zich bij Atletico vaak tevreden moest stellen met een plaats op de reservebank, was Carrasco geregeld basisspeler. De middenvelder kwam dit seizoen tot 28 duels, vijftien meer dan de 30-jarige Argentijn.

In 2016 was Carrasco de eerste Belgische doelpuntenmaker in een Champions League-finale. Hij scoorde toen voor Atletico, dat hem een jaar eerder overnam van AS Monaco, in de na 1-1 en strafschoppen verloren eindstrijd tegen stadgenoot Real Madrid.

Belgisch elftal

De transfers van Gaitan en Carrasco kunnen nog plaatsvinden omdat de transfermarkt in China nog tot woensdag open is. Dalian Yifang verzekerde zich vorige week al van de komst van José Fonte. De Portugese verdediger werd voor zo'n 6 miljoen euro overgenomen van West Ham United.

Overigens wordt Carrasco niet de eerste Belgisch international in de Chinese Super League. Axel Witsel verruilde vorig jaar Zenit voor Tianjin Quanjian en werd ook daarna geselecteerd door bondscoach Roberto Martinez, die zich met België opmaakt voor het WK komende zomer in Rusland.

Carrasco debuteerde in 2015 voor België en heeft inmiddels 22 interlands achter zijn naam staan. Hij lijkt een zekerheidje voor de Belgische WK-selectie.

Bekijk de stand en het programma in de Primera Division