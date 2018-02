UEFA onderzoekt apengeluiden fans Atalanta na klacht van Batshuayi

De fans zouden zich vorige week hebben misdragen in het thuisduel in de Europa League tegen Borussia Dortmund (1-1). De Italianen waren door dat resultaat overigens uitgeschakeld.

Na die wedstrijd claimde de donkere spits Michy Batshuayi van Dortmund dat hij racistisch bejegend was. "We leven in 2018 en ik hoor nog steeds apengeluiden op de tribune. Serieus? Ik wens de fans veel plezier met het volgen van de Europa League via de televisie. Wij zijn door naar de volgende ronde", schreef de Belg na de wedstrijd op Twitter.

Voorzitter Antonio Percassi van Atalanta werd na afloop van de wedstrijd geconfronteerd met de tweet van Batshuayi en bood direct zijn verontschuldigingen aan. "Eerlijk gezegd heb ik de geluiden zelf niet gehoord, maar het is natuurlijk heel verdrietig als dit echt is gebeurd. Batshuayi verdient excuses, want dit mag natuurlijk nooit gebeuren."

Atalanta, dat ook een boete kan verwachten omdat de fans vuurwerk afstaken en spullen op het veld gooiden, mag zich op 22 maart verweren voor de ethische commissie van de UEFA.

Bij de Italiaanse club staan de Nederlandse spelers Marten de Roon en Hans Hateboer onder contract.