FC Twente rest van seizoen zonder Ter Avest door enkelbreuk

Ter Avest kwam in de eerste helft van de confrontatie in Stadion Galgenwaard verkeerd terecht na een luchtduel en moest per brancard van het veld worden gedragen.

Onderzoek in het Medisch Spectrum Twente in Enschede bracht een dag later de ernst van de kwetsuur aan het licht.

Ter Avest wordt begin volgende week geopereerd en heeft daarna maanden de tijd nodig om te herstellen.

Frustrerend

"Dit is natuurlijk zwaar frustrerend als je zo'n zware blessure oploopt en er een tijd uit bent. Juist nu wil je het team helpen en wil je niet vanaf de kant hoeven toekijken. Ik kan niet anders dan aan mijn herstel gaan werken en de ploeg steunen waar ik kan", zegt de international van Jong Oranje op de website van FC Twente.

Ter Avest kwam dit seizoen tot 26 officiële optredens in het eerste elftal van FC Twente. Hij scoorde daarin niet, maar leverde wel een assist.

FC Twente bezet met nog tien speelrondes voor de boeg de uiterst teleurstellende zestiende plaats in de ranglijst. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek heeft slechts twee punten meer dan hekkensluiter Sparta Rotterdam.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie