PSG hoopt dat Neymar voor duel met Real Madrid herstelt van enkelblessure

De enkel van Neymar was nog te gezwollen om de exacte schade te bepalen, maar bij PSG leeft de hoop dat de duurste speler ter wereld over acht dagen weer fit is voor het Champions League-duel met Real Madrid. Het gewricht wordt later deze week nader onderzocht.

"Als je me nu vraagt of Neymar inzetbaar is tegen Real Madrid, dan zeg ik eerder ja dan nee", aldus PSG-trainer Unai Emery tegen Le Parisien.

De Spanjaard zag zijn sterspeler zondagavond op een brancard het veld verlaten in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille (3-0 zege).

"De blessure van Neymar was het enige negatieve vandaag. We hopen dat het niet al te serieus is, maar we moeten het medisch onderzoek afwachten", zei Emery zondagavond.

Neymar ging acht minuten voor tijd na een onschuldig ogend duel met Bouna Sarr kermend van de pijn naar de grond. Hij kon niet verder spelen en omdat PSG al driemaal gewisseld had, moest de ploeg de wedstrijd met een man minder uitspelen. De 3-0 voorsprong kwam met tien man niet in gevaar.

Verlangen

PSG speelt volgende week dinsdag in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid. De Franse grootmacht moet in eigen huis de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van twee weken geleden in Spanje zien goed te maken.

Emery had op de blessure van Neymar na weinig te klagen over de wedstrijd tegen Olympique Marseille, dat weinig in de melk te brokkelen had.

"Er was een geweldige sfeer in het stadion. Je voelde het verlangen bij het publiek en de spelers. We hebben een fantastisch resultaat behaald. We hebben goed gespeeld tegen een ploeg die er alles aan heeft gedaan om ons het voetballen onmogelijk te maken."

PSG stevent af op zijn vijfde landstitel in zes jaar tijd. Met nog elf speelrondes voor de boeg bedraagt de voorsprong op naaste belager AS Monaco liefst veertien punten.

Woensdag staat PSG opnieuw tegenover Olympique Marseille (aftrap 21.05 uur) in de kwartfinale van de Coupe de France. Op zaterdag speelt de koploper in de Ligue 1 uit tegen degradatiekandidaat Troyes. Die duels lijken voor Neymar sowieso te vroeg te komen.

