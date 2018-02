Guardiola draagt eerste prijs met 'voortreffelijk' City op aan hele club

Guardiola droeg de prijs op aan de hele club. "Deze beker is niet voor mij, maar voor Manchester City", zei hij na afloop van de wedstrijd. "Er zijn belangrijkere prijzen dan deze, maar we zijn er blij mee. Een grote felicitatie voor iedereen binnen Manchester City en voor onze supporters."

De 47-jarige Guardiola maakte medio 2016 de overstap van Bayern München naar Manchester City, maar won tot zondag nog geen enkele prijs met de Engelse topclub. In zijn eerste seizoen eindigde hij met zijn ploeg achter landskampioen Chelsea en Tottenham Hotspur als derde in de Premier League.

In de Champions League werd City vorig seizoen in de achtste finales verrassend uitgeschakeld door AS Monaco en in de FA Cup was Arsenal bij de laatste vier te sterk. In de League Cup verloor de ploeg van Guardiola in de achtste finales van Manchester United.

Karakter

In de finale tegen Arsenal kwam City na ruim een kwartier op voorsprong dankzij een doelpunt van Sergio Aguero, maar volgens Guardiola viel het spel van zijn ploeg tegen. "De eerste helft was niet goed. Er werden veel fouten gemaakt."

Na rust breidden Vincent Kompany en David Silva de marge verder uit. "In de tweede helft speelden we met meer lef en karakter", vond de coach. "We waren voortreffelijk."

Afgelopen maandag werd Manchester City in de achtste finales van de FA Cup nog verrassend uitgeschakeld door Wigan Athletic (1-0). "Het was zo belangrijk om deze wedstrijd te winnen na het verlies in de FA Cup", zei Guardiola.

Landstitel

De 'Citizens' maken nog wel kans op de landstitel en het winnen van de Champions League. In de Premier League gaat de ploeg met dertien punten voorsprong op nummer twee Manchester United riant aan kop en in de Champions League staat het na een 0-4 uitzege op FC Basel met één been in de kwartfinales.

"We moeten ons nu volledig focussen op het winnen van de resterende wedstrijden in de Premier League en het bereiken van de kwartfinales van de Champions League", besluit Guardiola.

Manchester City en Arsenal staan komende donderdag in de Premier League opnieuw tegenover elkaar. Dan ontmoeten beide ploegen elkaar in het Emirates Stadium van de 'Gunners'. De return tegen FC Basel in de Champions League staat voor woensdag 7 maart op het programma.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League