Mourinho prijst 'fantastisch' Chelsea na winst United in topper

"We hebben een fantastische ploeg verslagen", complimenteerde Mourinho Chelsea, dat midweeks in de Champions League FC Barcelona op 1-1 hield, na afloop van de wedstrijd. "Ze speelden niet voor niets zo goed tegen Barcelona."

Chelsea begon voortvarend aan de wedstrijd tegen United en was al vroeg dicht bij de openingstreffer met een schot op de lat van Alvaro Morata. Na iets meer dan een halfuur opende Willian wel de score namens de bezoekers.

"Ze begonnen erg goed", vond Mourinho. "Toen Chelsea de lat raakte keek ik naar mijn spelers en vroeg ik me af wat we konden doen. Maar ze speelden zo geweldig dat ik niks kon zeggen."

Andere speelwijze

De Portugees vond met een andere speelwijze de oplossing om Chelsea onder druk te zetten. "Ik spoorde mijn spelers aan om voor meer gevaar te zorgen door het midden omdat Chelsea over de flanken erg sterk was."

Dat betaalde zich enkele minuten voor rust uit in de gelijkmaker van Romelu Lukaku. "Gedurende de wedstrijd gingen we steeds beter spelen en kregen we meer controle over de wedstrijd zonder veel kansen te creëren."

Uiteindelijk leverde de aangepaste speelwijze een kwartier voor tijd ook de winnende treffer van Jesse Lingard op. Volgens Mourinho was de zege voor zijn ploeg terecht. "Als één ploeg de overwinning verdiende, was het United. Maar met een gelijkspel had ik ook vrede gehad."

Conte

Zijn collega Antonio Conte, met wie Mourinho eerder dit seizoen een verbale oorlog voerde, was teleurgesteld met het resultaat. "Dit was een uitgelezen kans om drie punten te pakken tegen een concurrent voor een Champions League-ticket", baalde de manager van Chelsea.

Ruim een kwartier voor tijd haalde Conte Eden Hazard naar de kant. "Dat was een tactische beslissing", verklaarde hij. "De balans in het team was niet goed en hij had geen energie meer."

Door de overwinning vergrootte United het gat met Chelsea op de ranglijst naar zes punten. De ploeg van Mourinho bezet de tweede plaats, terwijl de Londenaren naar de vijfde plek zakten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League