City verovert voor vijfde keer League Cup na ruime zege op Arsenal

Door een goal van Sergio Aguero was het halverwege al 1-0 voor City, waarna de club uit Manchester na rust verder uitliep via treffers van Vincent Kompany en David Silva.

De League Cup, die tegenwoordig naar de gesponsorde naam Carabao Cup luistert, is de eerste prijs van City onder leiding van Guardiola, die in 2016 aantrad bij de Engelse topclub. Vlak daarvoor won City de League Cup ook al, evenals in 2014, 2012, 1968 en 1932.

De kans is groot dat de Spaanse trainer binnen enkele maanden zijn tweede prijs pakt, want in de Premier League gaat City fier aan kop met dertien punten voorsprong en een wedstrijd minder gespeeld dan nummer twee Manchester United. In de FA Cup is zowel City als Arsenal al uitgeschakeld.

Doeltrap

City was vrijwel de gehele wedstrijd beter dan Arsenal, maar de 'Gunners' kwam in de achtste minuut wel bijna op voorsprong. Doelman Claudio Bravo, in de competitie tweede keeper achter Ederson, voorkwam dat Pierre-Emerick Aubameyang binnentikte.

Na twintig minuten was het aan de andere kant wel raak en dat mocht Arsenal-verdediger Shkodran Mustafi zich aanrekenen.

Enigszins gehinderd door Aguero kopte de Duitser onder een uittrap van Bravo door, waarna de Argentijn alleen op het Arsenal doel afging. Met een lob liet Aguero doelman David Ospina kansloos en maakte zo zijn 199e goal voor City.

City kwam vervolgens niet meer in de problemen. Het was wachten op de 0-2 en die viel na een klein uur spelen. Een korte corner van Kevin De Bruyne kwam bij Ilkay Gündogan, die de bal het strafschopgebied in schoot. Kompany was alert en tikte van dicht bij binnen.

Enkele minuten later was het laatste beetje hoop voor Arsenal vervlogen. David Silva liet Ospina kansloos met een schot in de verre hoek, waarna het feest voor de City-supporters alvast kon beginnen.