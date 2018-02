Van Bronckhorst maakt zich zorgen over vormdip Feyenoord

"We staan veel te laag en het verschil in punten is te groot. Hoe anders was dat vorig seizoen...", verzuchtte hij voor de camera van FOX Sports.

Feyenoord bezet met liefst 23 punten achterstand op koploper PSV slechts de vierde plaats op de ranglijst en kan met nog negen speelrondes voor de boeg titelprolongatie dus al vergeten.

Wel zitten de Rotterdammers nog in de KNVB-beker, waarin komende woensdag in de halve finales Willem II wacht in De Kuip.

"Het enige wat we nog hebben is de beker. De druk is groot richting die wedstrijd, maar we zullen er staan. We moeten", aldus Van Bronckhorst.

Vertrouwen

Feyenoord leed tegen PSV alweer de vierde nederlaag na de winterstop in competitieverband en vooral de manier waarop kon Van Bronckhorst met zijn hoofd niet bij.

"Dit was heel erg onder de maat. We hebben verdiend verloren. We begonnen slecht en hadden weinig vertrouwen. Je zag dat we door de openingsfase moeite hadden om in de wedstrijd te komen. We maakten fouten in de opbouw en in passes, waardoor we PSV mogelijkheden gaven."

Volgens Van Bronckhorst deed met name het gebrek aan vertrouwen Feyenoord de das om tegen een effectief PSV, dat door doelpunten van Santiago Arias en Steven Bergwijn al snel uitliep naar 0-2 en het na de aansluitingstreffer na rust van Tonny Vilhena via Gaston Pereiro besliste.

"Er is weinig vertrouwen. We hadden angst om foute passes te maken. Vaak gingen passes naar achteren in plaats van naar voren. Dat hebben we niet goed gedaan. Ik weet niet waar het door komt. Ik denk dat de jongens wel willen, maar het komt er niet uit."

Berghuis

Steven Berghuis moet wellicht de belangrijke confrontatie met Willem II aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller kreeg tegen PSV al in de eerste helft last van een lies en liet zich uit voorzorg in de rust wisselen.

"Ik voelde de spanning in de spier langzaam opkomen, het werd steeds erger. Ik ken het gevoel, want ik heb het vaker gehad", zei Berghuis.

"Daarom heb ik me in de rust laten wisselen, want ik wil geen spierscheuring oplopen. In de fase waarin we zitten, leek het me beter om eraf te gaan. Ik ga me nu laten behandelen en hopelijk kan ik maandag of dinsdag weer aansluiten op de training. Want ik wil woensdag knallen."