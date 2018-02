Van Ginkel: 'Gelijkspel Ajax gaf ons enorme boost tegen Feyenoord'

Omdat Ajax al om 12.30 aftrapte tegen ADO en Feyenoord-PSV twee uur later begon, wist de ploeg van trainer Phillip Cocu vlak voor de topper dat er goede zaken gedaan konden worden. "Dat gaf een enorme boost", zei Van Ginkel na afloop in De Kuip tegenover FOX Sports.

Gesterkt door de 0-0 maakte PSV een uitstekende indruk in de topper. Halverwege was het al 0-2 en na de 1-3 een halfuur voor tijd van Gaston Pereiro was de wedstrijd al zo goed als beslist. "Wij hebben hier laten zien dat we kampioen willen worden", aldus Van Ginkel, die niet onder de indruk was van het spel van Feyenoord.

"We hadden verwacht dat zij volle bak gingen, maar dat deden wij nu. En daar had Feyenoord geen antwoord op. We mogen nu wel even feestvieren."

Een van de uitblinkers aan Eindhovense zijde was Pereiro, die naast dat hij de 1-3 maakte een fraaie assist had bij de 0-2 van Steven Bergwijn. Van Ginkel sprak dan ook lovende woorden over de Uruguayaan. "Gaston heeft een fantastische techniek en raakt niet snel in de war. Vandaag heeft hij laten zien hoe goed hij kan voetballen. Als hij elke week zo zou spelen waren we hem allang kwijt."

Heerlijk weekend

Cocu sloot zich aan bij de woorden van zijn aanvoerder. Ook hij merkte dat het puntenverlies van Ajax zijn ploeg goed deed. "Dat was meer dan een extraatje, dat gaf veel stimulans, aldus Cocu, die niet anders dan tevreden kon zijn over het spel van PSV.

"Feyenoord werd nerveus van ons. We hebben druk op ze gezet, vanaf de eerste minuut. Dat deden we heel goed en daarmee legden we de basis voor deze zege. We hebben het fantastisch gedaan. Het is een heerlijk weekend.

Volgend weekend wacht PSV de thuiswedstrijd op zaterdag tegen FC Utrecht. Ajax gaat een dag later op bezoek bij Vitesse, terwijl Feyenoord woensdag al in actie komt. De Rotterdammers spelen dan in De Kuip de halve finale van de KNVB-beker tegen Willem II.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie