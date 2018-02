PSV verslaat Feyenoord en profiteert van puntenverlies Ajax

Met nog negen speelronden te gaan is het gat tussen PSV en nummer twee Ajax opgelopen tot zeven punten, waardoor de ploeg van trainer Phillip Cocu een stap dichter bij de derde landstitel in vier jaar tijd is.

Feyenoord heeft liefst 23 punten achterstand op PSV, maar doordat de Rotterdammers bij de laatste vier in het KNVB-bekertoernooi zitten kan het seizoen nog afgesloten worden met een prijs. Tegenstander in de halve finale woensdag in De Kuip is Willem II.

PSV vervolgt het Eredivisiezoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en Ajax speelt een dag later uit tegen Vitesse.

Toornstra

In de wetenschap dat Feyenoord woensdag de belangrijke wedstrijd tegen Willem II wacht, koos trainer Giovanni van Bronckhorst ervoor een aantal spelers te sparen. Robin van Persie en Sven van Beek begonnen op de bank en er waren basisplaatsen voor Sofyan Amrabat en Jens Toornstra.

De wisselingen kwamen het spel van Feyenoord niet ten goede, terwijl PSV gesterkt leek door het puntenverlies eerder op de dag van Ajax. Het duurde tot de 23e minuut alvorens de 0-1 op het scorebord stond. Na een korte corner kwam een voorzet van Bergwijn op het hoofd van Arias, die ongedekt raak kopte.

Tien minuten later was het al 0-2 voor PSV. Bij een razendsnelle uitbraak stuurde Pereiro, die op het middenveld de voorkeur kreeg boven Mauro Junior, met een steekpassje Bergwijn richting het Feyenoord-doel. De jonge buitenspeler was sneller dan Bart Nieuwkoop en bleef oog in oog met doelman Brad Jones koel.

Het had voor rust zelfs nog erger kunnen zijn voor Feyenoord, dat zwak speelde en vrijwel niets creëerde. Arias jaagde de bal in kansrijke positie voorlangs en ook Bergwijn kreeg de bal er op slag van rust niet in.

Jörgensen

Bij rust was er opnieuw tegenslag voor Feyenoord, want clubtopscorer Steven Berghuis was geblesseerd en bleef in de kleedkamer achter. Van Bronckhorst bracht Jean-Paul Boëtius als vervanger en prompt speelde die een hoofdrol bij de aansluitingstreffer. Na balverlies van PSV-verdediger Daniel Schwaab vond Boëtius het hoofd van Tonny Vilhena, die binnenkopte en de spanning kort na rust terug bracht in De Kuip (1-2).

Het duurde echter niet lang voordat de marge weer twee goals was en opnieuw was er een hoofdrol voor Bergwijn en Pereiro. Ditmaal had Jones wel een antwoord op het schot van Bergwijn, maar in de rebound tikte Pereiro alsnog binnen (1-3).

Het spel van Feyenoord bleef wel iets beter dan voor rust. PSV-doelman Jeroen Zoet moest handelend optreden op een schot in de korte hoek van Nicolai Jörgensen, maar aan de andere kant was het ook weer bijna raak. Jones redde op een poging van Bart Ramselaar.

Ook Boëtius had nog kunnen scoren en er was nog een mogelijkheid voor Toornstra, maar naarmate het eindsignaal naderde ebde het geloof weg bij de thuisploeg. In de slotseconden werd nog een goal van Jörgensen terecht afgekeurd, waardoor het 1-3 bleef en PSV een flinke stap zette richting de 24e landstitel uit de clubhistorie.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie