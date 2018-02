Ajax-trainer Ten Hag denkt dat titelrace in Eredivisie nog niet over is

"Nee, dat denk ik niet. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Kampioenschappen worden verspeeld in april en mei", zei hij voor de camera van FOX Sports.

Ten Hag was te spreken over het spel van zijn ploeg tegen een zeer verdedigend ADO Den Haag, maar constateerde niet voor de eerste keer dit seizoen dat de effectiviteit ver te zoeken was.

"Net als vorige week tegen PEC Zwolle (0-1 winst) creëerden we heel veel kansen, maar scoorden we te weinig. Op dat vlak hebben we het laten liggen. Dat was al in de eerste minuut het geval. Daarin moeten we scherper zijn."

"Het veldspel was over de hele wedstrijd gezien verder uitstekend. ADO Den Haag kreeg nul kansen, maar wij blijven met één punt achter en dat is te weinig."

Toch was Ten Hag ook wel van mening dat Ajax een hoger baltempo had moeten hanteren om ADO Den Haag echt in de problemen te kunnen brengen.

"Je kunt veel creëeren, maar ik denk dat dat wel veel hoger had gemoeten. In de tweede helft bleef ADO Den Haag echter wel met meer geluk dan wijsheid overeind."

Veltman

Aanvoerder Joël Veltman was het grotendeels met de lezing van zijn coach eens en kon het nauwelijks geloven dat Ajax niet eenmaal het net wist te vinden.

"Same old story: we waren de betere ploeg, hielden de nul, maar scoorden niet. De bal had er gewoon een keer in gemoeten. In de openingsfase kregen we een goede kans en datzelfde gold voor de slotfase."

"Zij stonden vrij compact en natuurlijk had het tempo dan wel iets omhoog gemoeten, maar we hadden een paar goede loopacties. De steekpasses waren telkens echter net niet goed."

Veltman vindt ook dat zijn ploeggenoten geloof moeten blijven houden in de titel, maar hij beseft ook terdege dat het met nog negen wedstrijden voor de boeg een moeilijk verhaal gaat worden.

"Je ziet pas aan het einde van de rit of het einde verhaal is, maar dit zijn wel twee hele dure punten die we hebben laten liggen. We hadden natuurlijk het liefst drie punten gehad en dan met een gerust hart gekeken naar Feyenoord-PSV."

"Niets kan een beetje helpen in het verwerken van deze teleurstelling, maar als PSV verliest lopen we toch een puntje in. Dat is schandalig eigenijk."

PSV rekende vrij simpel af met Feyenoord, waardoor de Eindhovenaren de voorsprong op Ajax vergrootten tot maar liefst zeven punten.

